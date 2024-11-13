Эти тыквенные оладушки понравятся тем, кто следит за фигурой

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Тыквенные оладьи - это вкусное и полезное блюдо, которое придётся по вкусу всей семье. Они готовятся из доступных ингредиентов и не требуют особых навыков в кулинарии. Попробуйте приготовить эти оладьи и убедитесь сами!

Ингредиенты:

тыква — 200 г;

растительное масло — 3 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

сливочный сыр — 2 ст. л.;

молоко — 50 мл;

вода — 50 мл;

мука — 5 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

щепотка соли.

Приготовление:

Нарежьте тыкву кубиками и добавьте немного растительного масла. Готовьте в микроволновке около 7-8 минут. Достаньте тыкву и добавьте к ней сливочный сыр, немного растительного масла, яичный желток. Пюрируйте миксером, пока масса не станет однородной. Добавьте молоко, воду, щепотку соли, муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте. Взбейте яичные белки миксером до пышной пены. Добавьте их к тесту и аккуратно перемешайте, двигаясь в одну сторону. Смажьте сковороду растительным маслом и выложите оладьи ложкой. Обжарьте с обеих сторон на среднем огне.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).





Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

