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Эти тыквенные оладушки понравятся тем, кто следит за фигурой

1:20
Еда

Тыквенные оладьи - это вкусное и полезное блюдо, которое придётся по вкусу всей семье. Они готовятся из доступных ингредиентов и не требуют особых навыков в кулинарии. Попробуйте приготовить эти оладьи и убедитесь сами!

Ингредиенты:

  • тыква — 200 г;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сливочный сыр — 2 ст. л.;
  • молоко — 50 мл;
  • вода — 50 мл;
  • мука — 5 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. Нарежьте тыкву кубиками и добавьте немного растительного масла. Готовьте в микроволновке около 7-8 минут.
  2. Достаньте тыкву и добавьте к ней сливочный сыр, немного растительного масла, яичный желток. Пюрируйте миксером, пока масса не станет однородной.
  3. Добавьте молоко, воду, щепотку соли, муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте.
  4. Взбейте яичные белки миксером до пышной пены. Добавьте их к тесту и аккуратно перемешайте, двигаясь в одну сторону.
  5. Смажьте сковороду растительным маслом и выложите оладьи ложкой. Обжарьте с обеих сторон на среднем огне.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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