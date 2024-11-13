Эти тыквенные оладушки понравятся тем, кто следит за фигурой

Тыквенные оладьи - это вкусное и полезное блюдо, которое придётся по вкусу всей семье. Они готовятся из доступных ингредиентов и не требуют особых навыков в кулинарии. Попробуйте приготовить эти оладьи и убедитесь сами!
Ингредиенты:
тыква — 200 г;
растительное масло — 3 ст. л.;
яйцо — 1 шт.;
сливочный сыр — 2 ст. л.;
молоко — 50 мл;
вода — 50 мл;
мука — 5 ст. л.;
разрыхлитель — 1 ч. л.;
щепотка соли.
Приготовление:
Нарежьте тыкву кубиками и добавьте немного растительного масла. Готовьте в микроволновке около 7-8 минут.
Достаньте тыкву и добавьте к ней сливочный сыр, немного растительного масла, яичный желток. Пюрируйте миксером, пока масса не станет однородной.
Добавьте молоко, воду, щепотку соли, муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте.
Взбейте яичные белки миксером до пышной пены. Добавьте их к тесту и аккуратно перемешайте, двигаясь в одну сторону.
Смажьте сковороду растительным маслом и выложите оладьи ложкой. Обжарьте с обеих сторон на среднем огне.
Уточнения
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.