От этих воздушных пирожков с сочной начинкой из фарша и лука никто не сможет оторваться

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы до сих пор не решались делать дрожжевое тесто для пирожков, попробуйте приготовить его по этому рецепту. Пирожки по нему получаются просто воздушными, и благодаря сочной мясной начинке оторваться от них очень сложно!

Фото: commons.wikimedia. org by Vidor, PDM

Ингредиенты:

Тёплое молоко (200 мл),

сахар (1 столовая ложка),

дрожжи (1 столовая ложка),

мука (2 столовые ложки),

яйцо (1 штука),

соль (1 чайная ложка),

тёплая вода (100 мл),

мука (550 г),

растительное масло (50 г).

Начинка:

Лук (2 штуки),

фарш (250 г),

соль (1 чайная ложка),

перец (0,5 чайной ложки),

паприка (1 чайная ложка).

Чтобы приготовить тесто, нужно сделать следующее:

В тёплое молоко добавить сахар, дрожжи и муку, перемешать и оставить на 10-15 минут. Добавить яйцо, соль и тёплую воду, перемешать. Постепенно добавлять муку и замешивать мягкое тесто. Добавить растительное масло и снова замесить тесто. Дать тесту подняться в тёплом месте в течение 30-40 минут. Для начинки нужно: нарезать лук мелкими кубиками. Обжарить лук на растительном масле. Добавить фарш, посолить, поперчить и добавить паприку. Жарить на среднем огне до готовности. Когда тесто поднимется, его нужно разделить на шарики, дать им отдохнуть и затем растянуть каждый шарик руками. В середину положить начинку и слепить пирожки. Обжарить их на сковороде с растительным маслом на среднем огне до золотистости. Приятного аппетита!

Уточнения

Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.



Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд.

