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От этих воздушных пирожков с сочной начинкой из фарша и лука никто не сможет оторваться

1:48
Еда

Если вы до сих пор не решались делать дрожжевое тесто для пирожков, попробуйте приготовить его по этому рецепту. Пирожки по нему получаются просто воздушными, и благодаря сочной мясной начинке оторваться от них очень сложно!

От этих воздушных пирожков с сочной начинкой из фарша и лука никто не сможет оторваться
Фото: commons.wikimedia. org by Vidor, PDM

Ингредиенты:

  • Тёплое молоко (200 мл),
  • сахар (1 столовая ложка),
  • дрожжи (1 столовая ложка),
  • мука (2 столовые ложки),
  • яйцо (1 штука),
  • соль (1 чайная ложка),
  • тёплая вода (100 мл),
  • мука (550 г),
  • растительное масло (50 г).

Начинка:

  • Лук (2 штуки),
  • фарш (250 г),
  • соль (1 чайная ложка),
  • перец (0,5 чайной ложки),
  • паприка (1 чайная ложка).

Чтобы приготовить тесто, нужно сделать следующее:

  1. В тёплое молоко добавить сахар, дрожжи и муку, перемешать и оставить на 10-15 минут.
  2. Добавить яйцо, соль и тёплую воду, перемешать.
  3. Постепенно добавлять муку и замешивать мягкое тесто.
  4. Добавить растительное масло и снова замесить тесто.
  5. Дать тесту подняться в тёплом месте в течение 30-40 минут.
  6. Для начинки нужно: нарезать лук мелкими кубиками. Обжарить лук на растительном масле. Добавить фарш, посолить, поперчить и добавить паприку. Жарить на среднем огне до готовности.
  7. Когда тесто поднимется, его нужно разделить на шарики, дать им отдохнуть и затем растянуть каждый шарик руками. В середину положить начинку и слепить пирожки.
  8. Обжарить их на сковороде с растительным маслом на среднем огне до золотистости. Приятного аппетита!

Уточнения

Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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