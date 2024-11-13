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Этот манник на кефире с ягодами получается влажным, сочным и при этом просто невесомым

2:35
Еда

Нежный и сочный манник с ягодами — это воздушное и лёгкое лакомство, которое буквально тает во рту. Аромат ягод придаёт пирогу особую аппетитность и привлекательный внешний вид.

Этот манник на кефире с ягодами получается влажным, сочным и при этом просто невесомым
Фото: flickr.com by stu_spivack, CC BY-SA 2.0

Для приготовления этого манника вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • манная крупа — 180 г;
  • мука пшеничная в/с — 160 г;
  • сахарный песок — 150 г;
  • кефир или йогурт — 250 мл;
  • яйцо куриное С1 — 2 шт.;
  • масло сливочное — 60 г;
  • разрыхлитель — 8 г;
  • ванилин — 0,02 г;
  • соль — 4 г;
  • свежие ягоды — 70 г;
  • сливки 10% — 250 мл;
  • сахарная пудра — 150 г;
  • лимонный сок — 20 мл;
  • вода холодная кипячёная — 30 мл.

Процесс приготовления:

Разогрейте духовку до 180 °C.
Смажьте форму для манника сливочным маслом и диаметром 24 см.
Залейте манку кефиром и оставьте на 15 минут.
Достаньте сливочное масло, кефир и яйца из холодильника за 2 часа до начала приготовления манника.
Взбейте яйца с сахаром до пышности и полного растворения сахара.
Добавьте мягкое сливочное масло и всё взбейте до однородной массы.
Добавьте к манке муку, яичную смесь и ванилин, замесите однородное тесто.
Всыпьте разрыхлитель, тщательно перемешайте и выложите тесто в форму для выпечки.
Выложите ягоды на манник в произвольном порядке и слегка нажмите на каждую ягодку, чтобы утопить их в тесте.
Поставьте форму в разогретую духовку.
Выпекайте пирог 35–40 минут. Проверьте готовность на сухую зубочистку.
Доведите сливки почти до кипения.
Проколите горячий пирог по всей поверхности зубочисткой и залейте горячими сливками.
Дайте пирогу полностью пропитаться сливками. Тесто должно впитать всё до последней капли.
Приготовьте глазурь, смешав сахарную пудру с лимонным соком и постепенно вливая воду. Замешайте глазурь нужной консистенции.
Покройте остывший манник глазурью и дайте ей немного застыть.
При желании можно посыпать манник сахарной пудрой и украсить свежими фруктами и ягодами.

Уточнения

Манник — пирог из манной крупы.

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков».

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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