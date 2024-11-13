Этот манник на кефире с ягодами получается влажным, сочным и при этом просто невесомым

Нежный и сочный манник с ягодами — это воздушное и лёгкое лакомство, которое буквально тает во рту. Аромат ягод придаёт пирогу особую аппетитность и привлекательный внешний вид.
Для приготовления этого манника вам понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления:
Разогрейте духовку до 180 °C.
Смажьте форму для манника сливочным маслом и диаметром 24 см.
Залейте манку кефиром и оставьте на 15 минут.
Достаньте сливочное масло, кефир и яйца из холодильника за 2 часа до начала приготовления манника.
Взбейте яйца с сахаром до пышности и полного растворения сахара.
Добавьте мягкое сливочное масло и всё взбейте до однородной массы.
Добавьте к манке муку, яичную смесь и ванилин, замесите однородное тесто.
Всыпьте разрыхлитель, тщательно перемешайте и выложите тесто в форму для выпечки.
Выложите ягоды на манник в произвольном порядке и слегка нажмите на каждую ягодку, чтобы утопить их в тесте.
Поставьте форму в разогретую духовку.
Выпекайте пирог 35–40 минут. Проверьте готовность на сухую зубочистку.
Доведите сливки почти до кипения.
Проколите горячий пирог по всей поверхности зубочисткой и залейте горячими сливками.
Дайте пирогу полностью пропитаться сливками. Тесто должно впитать всё до последней капли.
Приготовьте глазурь, смешав сахарную пудру с лимонным соком и постепенно вливая воду. Замешайте глазурь нужной консистенции.
Покройте остывший манник глазурью и дайте ей немного застыть.
При желании можно посыпать манник сахарной пудрой и украсить свежими фруктами и ягодами.
Манник — пирог из манной крупы.
Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков».
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