Этот манник на кефире с ягодами получается влажным, сочным и при этом просто невесомым

2:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Нежный и сочный манник с ягодами — это воздушное и лёгкое лакомство, которое буквально тает во рту. Аромат ягод придаёт пирогу особую аппетитность и привлекательный внешний вид.

Фото: flickr.com by stu_spivack, CC BY-SA 2.0

Для приготовления этого манника вам понадобятся следующие ингредиенты:

манная крупа — 180 г;

мука пшеничная в/с — 160 г;

сахарный песок — 150 г;

кефир или йогурт — 250 мл;

яйцо куриное С1 — 2 шт.;

масло сливочное — 60 г;

разрыхлитель — 8 г;

ванилин — 0,02 г;

соль — 4 г;

свежие ягоды — 70 г;

сливки 10% — 250 мл;

сахарная пудра — 150 г;

лимонный сок — 20 мл;

вода холодная кипячёная — 30 мл.

Процесс приготовления:

Разогрейте духовку до 180 °C.

Смажьте форму для манника сливочным маслом и диаметром 24 см.

Залейте манку кефиром и оставьте на 15 минут.

Достаньте сливочное масло, кефир и яйца из холодильника за 2 часа до начала приготовления манника.

Взбейте яйца с сахаром до пышности и полного растворения сахара.

Добавьте мягкое сливочное масло и всё взбейте до однородной массы.

Добавьте к манке муку, яичную смесь и ванилин, замесите однородное тесто.

Всыпьте разрыхлитель, тщательно перемешайте и выложите тесто в форму для выпечки.

Выложите ягоды на манник в произвольном порядке и слегка нажмите на каждую ягодку, чтобы утопить их в тесте.

Поставьте форму в разогретую духовку.

Выпекайте пирог 35–40 минут. Проверьте готовность на сухую зубочистку.

Доведите сливки почти до кипения.

Проколите горячий пирог по всей поверхности зубочисткой и залейте горячими сливками.

Дайте пирогу полностью пропитаться сливками. Тесто должно впитать всё до последней капли.

Приготовьте глазурь, смешав сахарную пудру с лимонным соком и постепенно вливая воду. Замешайте глазурь нужной консистенции.

Покройте остывший манник глазурью и дайте ей немного застыть.

При желании можно посыпать манник сахарной пудрой и украсить свежими фруктами и ягодами.

Уточнения

Манник — пирог из манной крупы.



Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков».

