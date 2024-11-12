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Как приготовить идеальный салат Оливье по советскому рецепту

1:39
Еда

Салат Оливье — это не просто традиционное блюдо, а настоящий символ новогоднего стола в каждой семье. Его вкус, ставший привычным и любимым многими поколениями, до сих пор ассоциируется с праздником и теплотой семейных встреч.

Как приготовить идеальный салат Оливье по советскому рецепту
Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, CC BY-SA 4.0

Оливье всегда был незаменимым гостем на праздничных столах в Советском Союзе и продолжает оставаться таким же популярным в наши дни. Традиционно его готовят с вареной колбасой, особенно с колбасой "Докторской", что придает салату особенный вкус и делает его идеальным дополнением к новогоднему ужину.

Ингредиенты на 4 порции

  • Картофель вареный (желательно не молодой, а старый) — 4 шт. средних
  • Морковка — 1 шт.
  • Яйца сваренные вкрутую — 4 шт.
  • Колбаса вареная "Докторская" — 300 г
  • Огурцы маринованные (или свежие) — 4 шт. средних
  • Горошек зеленый консервированный — 1 банка (200 г)
  • Майонез — 3-4 ст. л.
  • Листья петрушки и укропа (по желанию)
  • Свежемолотый черный перец
  • Соль

Шаги приготовления

  • Сварить картофель и морковь до готовности.
  • Варить яйца вкрутую.
  • Нарезать мелкими кубиками картофель, морковь, яйца и колбасу.
  • Огурцы нарезать и немного отжать, чтобы не было лишней жидкости.
  • В нарезанные ингредиенты добавить горошек, нарезанную зелень, майонез, посолить и поперчить. Все тщательно перемешать и оставить в холодильнике на 1 час для пропитки.

Уточнения

Оливье́ закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом, копчённой или варёной колбасой в майонезной заправке.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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