Как приготовить идеальный салат Оливье по советскому рецепту

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат Оливье — это не просто традиционное блюдо, а настоящий символ новогоднего стола в каждой семье. Его вкус, ставший привычным и любимым многими поколениями, до сих пор ассоциируется с праздником и теплотой семейных встреч.

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Оливье всегда был незаменимым гостем на праздничных столах в Советском Союзе и продолжает оставаться таким же популярным в наши дни. Традиционно его готовят с вареной колбасой, особенно с колбасой "Докторской", что придает салату особенный вкус и делает его идеальным дополнением к новогоднему ужину.

Ингредиенты на 4 порции

Картофель вареный (желательно не молодой, а старый) — 4 шт. средних

Морковка — 1 шт.

Яйца сваренные вкрутую — 4 шт.

Колбаса вареная "Докторская" — 300 г

Огурцы маринованные (или свежие) — 4 шт. средних

Горошек зеленый консервированный — 1 банка (200 г)

Майонез — 3-4 ст. л.

Листья петрушки и укропа (по желанию)

Свежемолотый черный перец

Соль

Шаги приготовления

Сварить картофель и морковь до готовности.

Варить яйца вкрутую.

Нарезать мелкими кубиками картофель, морковь, яйца и колбасу.

Огурцы нарезать и немного отжать, чтобы не было лишней жидкости.

В нарезанные ингредиенты добавить горошек, нарезанную зелень, майонез, посолить и поперчить. Все тщательно перемешать и оставить в холодильнике на 1 час для пропитки.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом, копчённой или варёной колбасой в майонезной заправке.

