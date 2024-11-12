Пошаговый рецепт новогоднего торта в форме ёлочки

Новогодний торт в виде ёлки является ярким акцентом на праздничном столе. Это не просто десерт — торт символизирует атмосферу праздника. Он состоит из медовых коржей, пропитанных легким кремом на основе сливок и крем-сижа, а также клубничной начинки.
Фото: flickr.com by Shreveport-Bossier Convention and Tourist Bureau, CC BY 2.0
Рекомендуется приготовить его заранее, чтобы коржи успели хорошо пропитаться и раскрыть все вкусы. Для украшения используются зелёный крем, сахарные шарики и крошки безе, которые добавляют новогоднего сияния.
Ингредиенты на 8 порций
зеленый пищевой краситель
декоративная сахарная посыпка
готовое безе — 1-2 шт.
Для коржей:
мука — 400 г
сливочное масло — 100 г
яйца — 2 шт.
сахар — 160 г
мед — 80 г
сода — 1 ч. л.
соль — маленькая щепотка
Для крема:
сливки жирностью 33% — 400 мл
крем чиз — 400 г
сахарная пудра — 100 г
коньяк — 1 ст. л.
замороженная клубника — 200 г
сахар — 4 ст. л.
кукурузный крахмал — 1,5 ст. л.
Шаги приготовления
Для коржей готовится медовая масса. Масло с медом растапливаются на медленном огне, затем добавляются яйца с сахаром и смесь доводится до кипения с добавлением соды.
В охлажденной смеси замешивается тесто, которое убирается в холодильник на 1 час.
Клубника готовится с сахаром на медленном огне, затем добавляется кукурузный крахмал, чтобы загустеть.
Взбиваются сливки с сахарной пудрой, затем добавляется крем-сижа, коньяк и лимонный сок.
Тесто раскатывается и вырезаются коржи в форме ёлочки, которые выпекаются и остывают.
Торт собирается слоями, между которыми наносится крем и клубничная начинка.
Перед подачей торт украшается зелёным кремом, безе и декоративной посыпкой.
Полезный совет: Для начинки подходит любой джем — из смородины или цитрусовых.
Уточнения
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.