Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Леонардо Ди Каприо закатил вечеринку в стиле в стиле "Великого Гэтсби" в честь своего 50-летия
Платёжная система Мир прошла первый этап интеграции с иранской Shetab
Невероятный взрыв звёзд показал зарождение новых элементов
Избегайте этих ошибок при приготовлении компоста
Как сейчас живёт иеромонах Фотий из шоу Голос
Какие виды кофе вредят долголетию по мнению учёных
Секреты итальянского счастья: отдых в Тенута-ди-Мурло
Три секрета, чтобы борщ не стал оранжевым или бурым
Названы 5 эффективных упражнений для рельефного пресса

Пошаговый рецепт новогоднего торта в форме ёлочки

2:16
Еда

Новогодний торт в виде ёлки является ярким акцентом на праздничном столе. Это не просто десерт — торт символизирует атмосферу праздника. Он состоит из медовых коржей, пропитанных легким кремом на основе сливок и крем-сижа, а также клубничной начинки.

Пошаговый рецепт новогоднего торта в форме ёлочки
Фото: flickr.com by Shreveport-Bossier Convention and Tourist Bureau, CC BY 2.0

Рекомендуется приготовить его заранее, чтобы коржи успели хорошо пропитаться и раскрыть все вкусы. Для украшения используются зелёный крем, сахарные шарики и крошки безе, которые добавляют новогоднего сияния.

Ингредиенты на 8 порций

  • зеленый пищевой краситель
  • декоративная сахарная посыпка
  • готовое безе — 1-2 шт.

Для коржей:

  • мука — 400 г
  • сливочное масло — 100 г
  • яйца — 2 шт.
  • сахар — 160 г
  • мед — 80 г
  • сода — 1 ч. л.
  • соль — маленькая щепотка
  •  

Для крема:

  • сливки жирностью 33% — 400 мл
  • крем чиз — 400 г
  • сахарная пудра — 100 г
  • коньяк — 1 ст. л.
  • замороженная клубника — 200 г
  • сахар — 4 ст. л.
  • кукурузный крахмал — 1,5 ст. л.

Шаги приготовления

  • Для коржей готовится медовая масса. Масло с медом растапливаются на медленном огне, затем добавляются яйца с сахаром и смесь доводится до кипения с добавлением соды.
  • В охлажденной смеси замешивается тесто, которое убирается в холодильник на 1 час.
  • Клубника готовится с сахаром на медленном огне, затем добавляется кукурузный крахмал, чтобы загустеть.
  • Взбиваются сливки с сахарной пудрой, затем добавляется крем-сижа, коньяк и лимонный сок.
  • Тесто раскатывается и вырезаются коржи в форме ёлочки, которые выпекаются и остывают.
  • Торт собирается слоями, между которыми наносится крем и клубничная начинка.
  • Перед подачей торт украшается зелёным кремом, безе и декоративной посыпкой.

Полезный совет: Для начинки подходит любой джем — из смородины или цитрусовых.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Экономика и бизнес
В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку" Аудио 
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Авто
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки Аудио 
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Авто
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины Аудио 
Популярное
В Швейцарии удивлены: в России работают на пассажирскими сверхзвуковыми самолётами

Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.

В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
В Польше найден клад монет 16-17 веков на полмиллиона злотых Игорь Буккер М-72. Легендарный советский мотоцикл, ставший прародителем тяжёлой мототехники Дмитрий Плотников Пенсне Чехова блестит на Международном театральном форуме Золотой Витязь Анжела Якубовская
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Последние материалы
Как сейчас живёт иеромонах Фотий из шоу Голос
Какие виды кофе вредят долголетию по мнению учёных
Секреты итальянского счастья: отдых в Тенута-ди-Мурло
Три секрета, чтобы борщ не стал оранжевым или бурым
Названы 5 эффективных упражнений для рельефного пресса
Пошаговый рецепт новогоднего торта в форме ёлочки
Технологии будущего в уходе за волосами — лазерная расчёска для роста волос
Как поведение собак зависит от их породы
Роскошь и динамика: рейтинг премиум-автомобилей
Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате ЖКУ, не теряя при этом в комфорте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.