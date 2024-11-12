Пошаговый рецепт новогоднего торта в форме ёлочки

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Новогодний торт в виде ёлки является ярким акцентом на праздничном столе. Это не просто десерт — торт символизирует атмосферу праздника. Он состоит из медовых коржей, пропитанных легким кремом на основе сливок и крем-сижа, а также клубничной начинки.

Фото: flickr.com by Shreveport-Bossier Convention and Tourist Bureau, CC BY 2.0

Рекомендуется приготовить его заранее, чтобы коржи успели хорошо пропитаться и раскрыть все вкусы. Для украшения используются зелёный крем, сахарные шарики и крошки безе, которые добавляют новогоднего сияния.

Ингредиенты на 8 порций

зеленый пищевой краситель

декоративная сахарная посыпка

готовое безе — 1-2 шт.

Для коржей:

мука — 400 г

сливочное масло — 100 г

яйца — 2 шт.

сахар — 160 г

мед — 80 г

сода — 1 ч. л.

соль — маленькая щепотка



Для крема:

сливки жирностью 33% — 400 мл

крем чиз — 400 г

сахарная пудра — 100 г

коньяк — 1 ст. л.

замороженная клубника — 200 г

сахар — 4 ст. л.

кукурузный крахмал — 1,5 ст. л.

Шаги приготовления

Для коржей готовится медовая масса. Масло с медом растапливаются на медленном огне, затем добавляются яйца с сахаром и смесь доводится до кипения с добавлением соды.

В охлажденной смеси замешивается тесто, которое убирается в холодильник на 1 час.

Клубника готовится с сахаром на медленном огне, затем добавляется кукурузный крахмал, чтобы загустеть.

Взбиваются сливки с сахарной пудрой, затем добавляется крем-сижа, коньяк и лимонный сок.

Тесто раскатывается и вырезаются коржи в форме ёлочки, которые выпекаются и остывают.

Торт собирается слоями, между которыми наносится крем и клубничная начинка.

Перед подачей торт украшается зелёным кремом, безе и декоративной посыпкой.

Полезный совет: Для начинки подходит любой джем — из смородины или цитрусовых.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

