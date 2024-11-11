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Секреты запекания стейка в духовке, которые стоит узнать каждому

Еда

Стейк можно приготовить не только на гриле или сковороде, но и в духовке — это полезный способ, позволяющий сохранить насыщенный вкус и сочность мяса. Вот пошаговая инструкция, которая поможет вам сделать идеальный стейк в домашних условиях.

Секреты запекания стейка в духовке, которые стоит узнать каждому
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Выбор мяса

Выбирайте такие части, как рибай, стриплойн, филе-миньон или тибон, — они отлично подходят для стейков. Идеально, если это мраморная говядина: равномерные жировые прослойки делают мясо сочным и мягким. Нарезайте мясо поперек волокон, чтобы избежать жёсткости.

Подготовка инвентаря

Для приготовления вам потребуется духовка, сковорода или противень. Рекомендуется использовать чугунную сковороду-гриль: она хорошо проводит тепло и создаёт аппетитную корочку с красивым рисунком. Термощуп поможет точно определить степень прожарки.

Добавление специй и соуса

Для минималистичного вкуса достаточно соли и перца. Любителям более насыщенных ароматов подойдут чеснок, тимьян и розмарин. Среди соусов выбирайте классический барбекю, грибной, сливочный, либо попробуйте более оригинальные: винный, блю-чиз или клюквенный.

Обжарка и запекание

Есть два способа приготовления:

Стандартный: Обжарьте стейк на сковороде 2 минуты с каждой стороны, а затем запекайте 6-8 минут при 180-200°C. После запекания мясу нужно отдохнуть 10 минут, завернутым в фольгу.

Реверсивный: Сначала запеките стейк при 135-140°C, а затем обжарьте по 1 минуте с каждой стороны для румяной корочки.

Уточнения

Стейк (от англ. steak - кусок мяса) — толстый кусок обжаренного мяса или рыбы. Стейк из лучших частей говядины обычно называется просто стейком, иногда также бифштексом (англ. beef steak).

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Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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