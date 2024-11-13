Шикарный закусочный пирог с форелью — ваши гости и не догадаются, что вы готовили его всего 15 минут

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Закусочный пирог с форелью и зеленью — отличный выбор для праздничного стола. Он получится даже у самой неопытной хозяйки, ведь тесто для него берётся уже готовое, бездрожжевое слоёное. Вам остаётся сделать только простую начинку и испечь его в духовке!

Фото: commons.wikimedia.org by Harry Wood, PDM

Для его приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:

один лист бездрожжевого теста,

форель (400 грамм),

зелень,

4 яйца,

моцарелла (150 грамм),

сливки 20 % (100 миллилитров),

соль,

немного подсолнечного масла для смазывания формы.

Процесс приготовления состоит из следующих шагов:

Раскатайте тесто и выложите его в форму, смазанную маслом. Нарежьте форель крупными кубиками и выложите на тесто вместе с зеленью. Взбейте яйца, добавьте сливки, соль и тёртый сыр. Залейте этой смесью начинку. Запекайте пирог в духовке при температуре 180-200 градусов в течение 15-20 минут. После приготовления сразу подавайте пирог к столу.

Этот закусочный пирог хорош как в горячем, так и в холодном виде.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.



Форе́ль — общее название нескольких пресноводных видов рыб, относящихся к семейству лососёвых (Salmonidae).



