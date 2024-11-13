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Шикарный закусочный пирог с форелью — ваши гости и не догадаются, что вы готовили его всего 15 минут

1:14
Еда

Закусочный пирог с форелью и зеленью — отличный выбор для праздничного стола. Он получится даже у самой неопытной хозяйки, ведь тесто для него берётся уже готовое, бездрожжевое слоёное. Вам остаётся сделать только простую начинку и испечь его в духовке!

Шикарный закусочный пирог с форелью — ваши гости и не догадаются, что вы готовили его всего 15 минут
Фото: commons.wikimedia.org by Harry Wood, PDM

Для его приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:

  • один лист бездрожжевого теста,
  • форель (400 грамм),
  • зелень,
  • 4 яйца,
  • моцарелла (150 грамм),
  • сливки 20 % (100 миллилитров),
  • соль,
  • немного подсолнечного масла для смазывания формы.

Процесс приготовления состоит из следующих шагов:

  1. Раскатайте тесто и выложите его в форму, смазанную маслом.
  2. Нарежьте форель крупными кубиками и выложите на тесто вместе с зеленью.
  3. Взбейте яйца, добавьте сливки, соль и тёртый сыр. Залейте этой смесью начинку.
  4. Запекайте пирог в духовке при температуре 180-200 градусов в течение 15-20 минут.
  5. После приготовления сразу подавайте пирог к столу.

Этот закусочный пирог хорош как в горячем, так и в холодном виде.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Форе́ль — общее название нескольких пресноводных видов рыб, относящихся к семейству лососёвых (Salmonidae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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