Шикарный закусочный пирог с форелью — ваши гости и не догадаются, что вы готовили его всего 15 минут

Закусочный пирог с форелью и зеленью — отличный выбор для праздничного стола. Он получится даже у самой неопытной хозяйки, ведь тесто для него берётся уже готовое, бездрожжевое слоёное. Вам остаётся сделать только простую начинку и испечь его в духовке!
Для его приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:
Процесс приготовления состоит из следующих шагов:
Этот закусочный пирог хорош как в горячем, так и в холодном виде.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
Форе́ль — общее название нескольких пресноводных видов рыб, относящихся к семейству лососёвых (Salmonidae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Новая информация ставит под вопрос традиционное мнение о древнейших цивилизациях — кто был первым?