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Как правильно варить рис разными способами: кастрюля, мультиварка и сковорода

2:53
Еда

Отварной рис — универсальный гарнир, который подходит к мясу, рыбе и овощам, и он же может быть основой для множества блюд: от салатов до десертов. Чтобы правильно приготовить рис и подобрать идеальный сорт для конкретного блюда, важно знать несколько секретов.

Как правильно варить рис разными способами: кастрюля, мультиварка и сковорода
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Как выбрать сорт риса

Видов риса много, и каждый имеет свои особенности. Белый рис бывает пропаренным, который не слипается, коричневым — с высоким содержанием клетчатки, ароматным красным и "диким" черным, который низкокалорийный. Для разных блюд подходят разные сорта:

Басмати - длиннозерный рис с насыщенным вкусом и низким гликемическим индексом, подходит к азиатским блюдам.

Жасмин - длиннозерный сорт с лёгким сладковатым ароматом, подходит для гарниров и десертов.

Девзира и чунгара - традиционные сорта для узбекского плова, которые хорошо впитывают специи.

Арборио - среднезерный рис для ризотто с кремовой текстурой.

Валенсия и бомба - среднезерные сорта для паэльи, хорошо впитывают воду, но не развариваются.

Краснодарский рис - круглозерный, идеален для каш и супов.

Японский рис - круглозерный и клейкий, подходит для суши и роллов.

Методы варки риса

В кастрюле: используйте воду в пропорции 2:1 к рису, доведите до кипения и варите на слабом огне с закрытой крышкой. Чтобы рис был рассыпчатым, можно слегка обжарить его перед варкой.

В мультиварке: промойте рис, добавьте воду и немного масла. Для варки подойдут режимы "Рис" или "Плов".

Для каши: используйте 3 стакана жидкости на 1 стакан риса и варите до готовности. Каша получится ароматной на молоке или диетической на воде.

В сковороде: сначала обжарьте овощи, добавьте рис, залейте водой и варите под крышкой до готовности.

В микроволновке: промойте рис, добавьте воду и соль. Варите циклично по 5 минут, перемешивая каждые 5 минут.

Советы и добавки для идеального риса

Чтобы рис был белоснежным, добавьте в воду немного яблочного уксуса или лимонного сока. Вкус гарнира можно улучшить, заменив воду на бульон или добавив специи: карри, шафран, зиру. Также рис можно окрашивать натуральными красителями, например, куркумой или свекольным соком, или добавить сырое яйцо для более насыщенного вкуса.

Идеи блюд из риса

Из лишнего риса можно сделать салаты, запеканки, оладьи или даже фаршировать блины. Оставшийся с вечера рис легко "освежить" в микроволновке, добавив немного воды и овощей.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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