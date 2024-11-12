Брынза, фета или сулугуни: какой сыр выбрать для вашего блюда

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Фета, брынза, моцарелла, сулугуни, халуми и чечил — популярные рассольные сыры, каждый из которых имеет свою уникальную текстуру и вкус. Они отличаются мягкостью и не имеют твёрдой корки, что делает их особенно нежными. Расскажем, какой сыр лучше всего подходит для греческого салата, какой идеально сочетается с пиццей, а какой можно обжарить до золотистой корочки.

Фото: Own work by Greg O'Beirne is licensed under GNU Free Documentation License

Виды и применение рассольных сыров

Брынза

Этот плотный и слегка зернистый сыр родом с Балкан и популярен в кавказской кухне. Брынза отличается выраженным солёным вкусом и немного пикантным послевкусием, идеально дополняет салаты, такие как болгарский шопский, а также используется в выпечке, особенно в пирогах и хачапури.

Фета

Традиционный греческий сыр с нежной кремовой текстурой и легким сливочно-кислым вкусом. Его часто кладут сверху греческого салата целым куском, нарезанным крупно. Классическая фета изготавливается из овечьего молока и может быть произведена только в Греции, однако похожие сыры делают по всему миру.

Моцарелла

Итальянская моцарелла — это шарики сыра с мягким сливочным вкусом. Она используется в салатах, например, капрезе, и в горячих блюдах, таких как пицца, где хорошо тянется и запекается. Различные размеры шариков, от боккончини до миниатюрных перлини, подходят для разных блюд.

Сулугуни

Грузинский сыр сулугуни плотный и слегка упругий, с ярко выраженным солоновато-кисломолочным вкусом. Подходит для жарки, так как хорошо держит форму. Подается горячим с аппетитной корочкой и мягкой серединой.

Халуми

Традиционный кипрский сыр халуми также лучше всего жарить, так как он не теряет форму и становится золотистым и хрустящим. Его обжаривают на гриле или сковороде, добавляют в салаты и бутерброды.

Чечил

Этот сыр, напоминающий по форме спагетти, близок к сулугуни, но имеет более солёный вкус. Чечил подходит для подачи как самостоятельная закуска к пиву, а также для добавления в салаты или пироги.

Уточнения

Сыр - пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.



Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

