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Несложный рецепт мягкой и сочной утиной грудки, которую ваши гости точно не забудут

1:51
Еда

Утиная грудка — это изысканное и утончённое блюдо, которое станет настоящим украшением вашего стола. В этом рецепте мы расскажем, как приготовить утиную грудку к праздничному столу так, чтобы она была нежной, сочной и ароматной.

Несложный рецепт мягкой и сочной утиной грудки, которую ваши гости точно не забудут
Фото: commons.wikimedia.org by Solomon203, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • Утиные грудки (2 шт.)
  • Соль
  • Молотый перец
  • Чеснок (по желанию)
  • Бальзамический уксус (30 мл)
  • Мёд (1 ст. ложка)

Приготовление

  1. Надрежьте кожицу утиных грудок ромбиками или полосками. Посолите и поперчите грудки по вкусу, но не слишком сильно, так как будет ещё соус.
  2. Разогрейте холодную сковороду на среднем огне. Положите на неё грудки кожей вниз и жарьте 7 минут до вытапливания жира.
  3. Добавьте зубчики чеснока для аромата (по желанию).
  4. Переверните грудки и жарьте ещё 2 минуты.
  5. Переложите грудки на бумагу в горячую духовку, кожей вниз. Запекайте при температуре 200 градусов ещё 7 минут.
  6. Приготовьте соус с утке: слейте жир с сковороды, когда она немного остынет. Добавьте 30 мл бальзамического уксуса и 1 столовую ложку мёда. Готовьте на среднем огне, помешивая, около минуты, пока не получится тягучий соус.
  7. Достаньте утку из духовки и дайте ей немного полежать. Разрежьте на крупные кусочки и разложите порционно. Полейте утку соусом и подавайте к столу.

Для сочности и мягкости утки можно использовать маринад или добавить немного воды при запекании.

Оставшийся жир после жарки можно использовать для других блюд.

Вместо бальзамического уксуса можно использовать соевый соус или терияки.

Уточнения

Утятина — это мясо некоторых видов птиц семейства утиных, обитающих как в пресной, так и в солёной воде. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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