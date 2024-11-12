Скумбрия по этому рецепту получается нежнейшей, в магазине вы такую точно не найдёте

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Не всегда в магазине получается купить действительно вкусную скумбрию, поэтому мы предлагаем вам замариновать рыбку именно по этому рецепту. Скумбрия у вас получится очень вкусной, сочной, она прекрасно промаринуется.

Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Ингредиенты:

1 скумбрия,

1 луковица,

1 литр воды,

5 столовых ложек соли,

8 горошин чёрного перца,

5 горошин душистого перца,

3-4 лавровых листа.

Процесс приготовления:

Если рыба замороженная, сначала разморозьте её и очистите от внутренностей, удалите хвост, голову и плавники. Нарежьте рыбу кусочками. Для маринада вскипятите воду, добавьте в неё целую луковицу, соль, лавровый лист и оба вида перца. Варите около 10 минут, затем снимите с огня и остудите, пока полученная жидкость не станет комнатной температуры. Залейте кусочки рыбы в банке маринадом, накройте крышкой и оставьте на столе мариноваться в течение 2 часов. Достаньте рыбу из маринада и можно подавать к столу.

Не держите рыбу в маринаде слишком долго, чтобы она не стала слишком солёной.

Будет лучше, если вы вытащите рыбу из маринада, нарежете лук полукольцами и подержите скумбрию ещё 30-40 минут в холодильнике, а уже затем подадите на стол.

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.

