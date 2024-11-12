Скумбрия по этому рецепту получается нежнейшей, в магазине вы такую точно не найдёте

Не всегда в магазине получается купить действительно вкусную скумбрию, поэтому мы предлагаем вам замариновать рыбку именно по этому рецепту. Скумбрия у вас получится очень вкусной, сочной, она прекрасно промаринуется.
Ингредиенты:
Процесс приготовления:
Не держите рыбу в маринаде слишком долго, чтобы она не стала слишком солёной.
Будет лучше, если вы вытащите рыбу из маринада, нарежете лук полукольцами и подержите скумбрию ещё 30-40 минут в холодильнике, а уже затем подадите на стол.
Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.
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