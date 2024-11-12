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Скумбрия по этому рецепту получается нежнейшей, в магазине вы такую точно не найдёте

1:24
Еда

Не всегда в магазине получается купить действительно вкусную скумбрию, поэтому мы предлагаем вам замариновать рыбку именно по этому рецепту. Скумбрия у вас получится очень вкусной, сочной, она прекрасно промаринуется.

Скумбрия по этому рецепту получается нежнейшей, в магазине вы такую точно не найдёте
Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 1 скумбрия,
  • 1 луковица,
  • 1 литр воды,
  • 5 столовых ложек соли,
  • 8 горошин чёрного перца,
  • 5 горошин душистого перца,
  • 3-4 лавровых листа.

Процесс приготовления:

  1. Если рыба замороженная, сначала разморозьте её и очистите от внутренностей, удалите хвост, голову и плавники.
  2. Нарежьте рыбу кусочками.
  3. Для маринада вскипятите воду, добавьте в неё целую луковицу, соль, лавровый лист и оба вида перца. Варите около 10 минут, затем снимите с огня и остудите, пока полученная жидкость не станет комнатной температуры.
  4. Залейте кусочки рыбы в банке маринадом, накройте крышкой и оставьте на столе мариноваться в течение 2 часов.
  5. Достаньте рыбу из маринада и можно подавать к столу.

Не держите рыбу в маринаде слишком долго, чтобы она не стала слишком солёной.

Будет лучше, если вы вытащите рыбу из маринада, нарежете лук полукольцами и подержите скумбрию ещё 30-40 минут в холодильнике, а уже затем подадите на стол.

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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