Почему рыба разваливается при жарке и как это предотвратить

Бывало ли, что при жарке рыба теряет свой аппетитный вид, разваливается и прилипает к сковороде? Увеличение количества масла не спасает: даже если рыба буквально "плавает" в жире, это не защищает её от прилипания и разрушения.
Однако есть простой лайфхак, который поможет избежать этой неприятности. Достаточно замочить рыбу в слабом рассоле перед жаркой, чтобы предотвратить прилипание и сохранить её целостность.
На один литр воды добавьте чайную ложку соли (при желании можно добавить щепотку сахара), затем поместите рыбу в этот раствор на пять минут. После этого рыбу нужно обсушить и жарить как обычно. Благодаря этой нехитрой подготовке рыбные кусочки остаются целыми, а на тарелке вас ждет красивое и аппетитное блюдо.
Жареная рыба - обобщающее название рыбных блюд и кулинарных изделий, приготавливаемых жареньем.
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