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Почему рыба разваливается при жарке и как это предотвратить

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Еда

Бывало ли, что при жарке рыба теряет свой аппетитный вид, разваливается и прилипает к сковороде? Увеличение количества масла не спасает: даже если рыба буквально "плавает" в жире, это не защищает её от прилипания и разрушения.

Почему рыба разваливается при жарке и как это предотвратить
Фото: pixabay.com by DanaTentis, PDM

Однако есть простой лайфхак, который поможет избежать этой неприятности. Достаточно замочить рыбу в слабом рассоле перед жаркой, чтобы предотвратить прилипание и сохранить её целостность.

Как приготовить рассол для рыбы

На один литр воды добавьте чайную ложку соли (при желании можно добавить щепотку сахара), затем поместите рыбу в этот раствор на пять минут. После этого рыбу нужно обсушить и жарить как обычно. Благодаря этой нехитрой подготовке рыбные кусочки остаются целыми, а на тарелке вас ждет красивое и аппетитное блюдо.

Уточнения

Жареная рыба - обобщающее название рыбных блюд и кулинарных изделий, приготавливаемых жареньем.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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