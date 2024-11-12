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Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты

0:51
Еда

Хрустящая и ароматная квашеная капуста во многом зависит от правильного соотношения соли. Именно количество и тип соли играют ключевую роль в процессе брожения.

Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Фото: ru.freepik.com by timolina

Сколько соли нужно для квашения капусты

Для классического рецепта рекомендуется добавлять 25 граммов крупной соли на каждый килограмм капусты. Использовать йодированную соль нельзя, так как йод негативно влияет на ферментацию.

Некоторые хозяйки добавляют сахар для улучшения вкуса. Для этого в литре воды растворяют одну столовую ложку сахара и две столовые ложки соли, а затем заливают этим раствором капусту. В качестве альтернативы сахару можно добавить морковь: на каждый килограмм капусты нужно примерно 150 граммов натертой моркови.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста - пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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