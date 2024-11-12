Хрустящая и ароматная квашеная капуста во многом зависит от правильного соотношения соли. Именно количество и тип соли играют ключевую роль в процессе брожения.
Для классического рецепта рекомендуется добавлять 25 граммов крупной соли на каждый килограмм капусты. Использовать йодированную соль нельзя, так как йод негативно влияет на ферментацию.
Некоторые хозяйки добавляют сахар для улучшения вкуса. Для этого в литре воды растворяют одну столовую ложку сахара и две столовые ложки соли, а затем заливают этим раствором капусту. В качестве альтернативы сахару можно добавить морковь: на каждый килограмм капусты нужно примерно 150 граммов натертой моркови.
Ква́шеная капу́ста - пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.