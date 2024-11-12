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Имбирный чай принесёт пользу организму, если его готовить таким способом

1:26
Еда

В чем польза имбирного чая

Имбирный чай помогает облегчить тошноту, например, во время беременности или после укачивания в транспорте. Имбирь обладает противовоспалительным действием. Напиток из корнеплода может помочь облегчить симптомы ревматоидного артрита, псориаза и воспаления кишечника.

Имбирный чай принесёт пользу организму, если его готовить таким способом
Фото: flickr. com by Veganbaking. net, CC BY-SA 2.0

Кроме того, имбирный чай может уменьшить боль и улучшить самочувствие при простуде или гриппе. Имбирный напиток может помочь облегчить спазмы во время менструации, мигрени, боли в спине. Имбирь также может контролировать уровень сахара в крови.

Как правильно заваривать имбирный чай

Важно знать меру. Ведь чрезмерное употребление имбиря может привести к изжоге или диарее. Поэтому пейте не более одной чашки в день.

Если у вас есть проблемы со здоровьем, избегайте ежедневного употребления этого напитка. Имбирь также не совместим с некоторыми видами лекарственных препаратов. Например, с антикоагулянтами или антиагрегантами.

Для заваривания берут корень имбиря, очищают его от кожуры и мелко нарезают. Залейте корнеплод горячей водой и немного подождите, пока чай заварится. При желании можно добавить ягоды, апельсин, лимон, корицу или мед. Лучше всего пить напиток теплым, но не горячим.

Уточнения

Имбирь пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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