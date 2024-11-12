Имбирный чай принесёт пользу организму, если его готовить таким способом

Имбирный чай помогает облегчить тошноту, например, во время беременности или после укачивания в транспорте. Имбирь обладает противовоспалительным действием. Напиток из корнеплода может помочь облегчить симптомы ревматоидного артрита, псориаза и воспаления кишечника.
Кроме того, имбирный чай может уменьшить боль и улучшить самочувствие при простуде или гриппе. Имбирный напиток может помочь облегчить спазмы во время менструации, мигрени, боли в спине. Имбирь также может контролировать уровень сахара в крови.
Важно знать меру. Ведь чрезмерное употребление имбиря может привести к изжоге или диарее. Поэтому пейте не более одной чашки в день.
Если у вас есть проблемы со здоровьем, избегайте ежедневного употребления этого напитка. Имбирь также не совместим с некоторыми видами лекарственных препаратов. Например, с антикоагулянтами или антиагрегантами.
Для заваривания берут корень имбиря, очищают его от кожуры и мелко нарезают. Залейте корнеплод горячей водой и немного подождите, пока чай заварится. При желании можно добавить ягоды, апельсин, лимон, корицу или мед. Лучше всего пить напиток теплым, но не горячим.
Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).
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