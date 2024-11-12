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Котлеты будут намного вкуснее, если добавить этот ингредиент в фарш

0:56
Еда

Каждая хозяйка знает классический рецепт приготовления котлет. Но есть некоторые кулинарные хитрости и секреты, которые помогут улучшить вкус блюда и его внешний вид. Так, есть один ингредиент, который стоит обязательно добавлять в мясной фарш.

Котлеты будут намного вкуснее, если добавить этот ингредиент в фарш
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Необычным дополнением для фарша может стать картофельное пюре, которое сделает котлеты намного воздушнее, нежнее и даже сочнее. Добавив хоть раз этот ингредиент, вы больше не сможете от него отказаться.

Кроме того, добавленное картофельное пюре позволит получить котлетам хрустящую и вкусную корочку при приготовлении. По желанию вы можете добавлять в фарш и другие продукты, которые улучшат его текстуру.

Количество добавляемого картофельного пюре нужно рассчитывать самостоятельно в зависимости от того, какую консистенцию и плотность вы хотите получить.

 

 

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Котлеты будут намного вкуснее, если добавить этот ингредиент в фарш
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