Котлеты будут намного вкуснее, если добавить этот ингредиент в фарш

Каждая хозяйка знает классический рецепт приготовления котлет. Но есть некоторые кулинарные хитрости и секреты, которые помогут улучшить вкус блюда и его внешний вид. Так, есть один ингредиент, который стоит обязательно добавлять в мясной фарш.
Необычным дополнением для фарша может стать картофельное пюре, которое сделает котлеты намного воздушнее, нежнее и даже сочнее. Добавив хоть раз этот ингредиент, вы больше не сможете от него отказаться.
Кроме того, добавленное картофельное пюре позволит получить котлетам хрустящую и вкусную корочку при приготовлении. По желанию вы можете добавлять в фарш и другие продукты, которые улучшат его текстуру.
Количество добавляемого картофельного пюре нужно рассчитывать самостоятельно в зависимости от того, какую консистенцию и плотность вы хотите получить.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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