Котлеты будут намного вкуснее, если добавить этот ингредиент в фарш

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждая хозяйка знает классический рецепт приготовления котлет. Но есть некоторые кулинарные хитрости и секреты, которые помогут улучшить вкус блюда и его внешний вид. Так, есть один ингредиент, который стоит обязательно добавлять в мясной фарш.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Необычным дополнением для фарша может стать картофельное пюре, которое сделает котлеты намного воздушнее, нежнее и даже сочнее. Добавив хоть раз этот ингредиент, вы больше не сможете от него отказаться.

Кроме того, добавленное картофельное пюре позволит получить котлетам хрустящую и вкусную корочку при приготовлении. По желанию вы можете добавлять в фарш и другие продукты, которые улучшат его текстуру.

Количество добавляемого картофельного пюре нужно рассчитывать самостоятельно в зависимости от того, какую консистенцию и плотность вы хотите получить.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

