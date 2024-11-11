Что произойдет с организмом, если регулярно есть холодец

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Холодец вызывает разнообразные реакции: кто-то его ненавидит, а кто-то безумно любит. Диетолог Марият Мухина поддерживает почитателей этого блюда, подчеркивая его многочисленные преимущества для здоровья. Об этом сообщает Life.ru.

Фото: freepik

По словам врача, холодец служит не только вкусной закуской, но и ценным источником полезных веществ. Регулярное употребление (100–150 г несколько раз в неделю) может привести к заметным улучшениям в состоянии организма.

Одним из главных плюсов холодца является его способность укреплять суставы. Мясной бульон, на базе которого готовится это лакомство, богат коллагеном — соединением, важным для здоровья тканей, кожи, волос и ногтей. В составе также присутствуют глюкозамин и хондроитин, способствующие уменьшению симптомов остеоартрита и других заболеваний. Важно выбирать нежирные виды мяса, чтобы снизить калорийность блюда.

Употребление холодца положительно сказывается на процессе пищеварения. Желатин способствует нормализации стула и укреплению слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта. Если в бульон добавить овощи и пряности, такие как чеснок, лук, перец и зелень, это сделает его полезным для поддержки иммунной системы.

Марият Мухина отмечает, что традиционный русский холодец отличается высокой калорийностью, легкостью в приготовлении и длительным сроком хранения.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.



Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

