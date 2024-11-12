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Восстанавливающий напиток с куркумой: рецепт и советы по употреблению

1:23
Еда

Куркума, обладающая сильным антиоксидантным эффектом, давно используется в лечебных целях. Эксперты поделились рецептом традиционного индийского напитка — "халди дудх" или "золотого молока". Этот напиток помогает при простуде, кашле и ряде других заболеваний.

Восстанавливающий напиток с куркумой: рецепт и советы по употреблению
Фото: commons.wikimedia.org by formulatehealth, CC BY 2.0

"Золотое молоко" с куркумой укрепляет иммунитет, очищает сосуды, снимает боль при заболеваниях костей и суставов, облегчает менструальные спазмы, а также снижает уровень сахара и холестерина в крови. Сочетание молока и куркумы стимулирует восстановление поврежденных клеток, что делает его полезным и в профилактике рака.

Для приготовления "халди дудх" в стакане молока (около 200 мл) размешивают 1/2 ч. л. куркумы. В качестве альтернативы можно использовать растительное молоко. В некоторых рецептах к куркуме добавляют черный перец, кардамон, корицу или имбирь.

Напиток подают теплым и подходят как взрослым, так и детям. Однако пить "золотое молоко" регулярно не рекомендуется. Во время болезни его можно употреблять курсом до 40 дней. Для восстановления после стресса достаточно одного курса в год, разделив ежедневную порцию (1 стакан) на несколько приемов.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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