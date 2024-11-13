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Как приготовить идеальный морковный суп с низким гликемическим индексом

1:26
Еда

Морковный суп — очень полезное блюдо, богатое антиоксидантами и бета-каротином, рассказала врач-диетолог Наталья Сычева. Однако специалист предостерегает людей с сахарным диабетом от частого употребления такого супа: из-за высокого гликемического индекса разваренной моркови диабетикам рекомендуется добавлять в суп сливки или растительную клетчатку, чтобы снизить воздействие на уровень сахара.

Как приготовить идеальный морковный суп с низким гликемическим индексом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Суп-пюре из моркови также популярен в детокс-диетах и способен улучшить общее состояние здоровья, добавила врач. Шеф-повар Евгений Бердников поделился простым рецептом, где за основу берется куриный бульон.

Для начала морковь нарезают кружочками и тушат несколько минут со сливочным маслом — на 250 г моркови потребуется около 25 г масла. Затем добавляют 250 г измельченных помидоров без кожицы, прогревают овощи, после чего добавляют литр костного куриного бульона, немного морской соли, перец и чайную ложку сахара.

Суп варится при слабом кипении около 35 минут, после чего его можно измельчить блендером или перетереть до однородной консистенции. Шеф-повар также рекомендует дополнить суп семгой, зеленью или обжаренным луком для улучшения вкуса.

Уточнения

Гликемический индекс (ГИ) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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