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Почему нельзя злоупотреблять чесноком: предупреждения эксперта

Еда

Чеснок — универсальная добавка к блюдам, он часто используется в супах, соусах и салатах. Однако профессор Оксана Драпкина предостерегает от чрезмерного употребления этого продукта, подчеркивая, что чеснок следует потреблять в умеренных количествах.

Почему нельзя злоупотреблять чесноком: предупреждения эксперта
Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С.1993 is licensed under Creative Commons

Специалист рекомендует ограничиться 1-2 зубчиками в день, чтобы организм получал пользу без риска для здоровья. Профессор также советует употреблять чеснок в сыром виде, так как при термической обработке он теряет многие полезные микроэлементы.

При чрезмерном потреблении чеснок может вызвать неприятные последствия, особенно у людей с заболеваниями ЖКТ, такими как гастрит или язвенная болезнь. Это может привести к расстройствам пищеварения, изжоге, вздутию и диарее. Драпкина также отмечает, что чеснок разжижает кровь, поэтому его стоит избегать перед операцией или при нарушениях свертываемости крови.

Кроме того, профессор советует отказаться от использования чеснока в компрессах и каплях для носа: они могут вызвать ожоги слизистой и представляют опасность.

Уточнения

Пищеваре́ние — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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