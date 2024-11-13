Как сохранить жареную рыбу свежей и вкусной: правила упаковки

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареная рыба — популярное блюдо, которое многие хозяйки готовят впрок. Однако хранить её следует по особым правилам, иначе она быстро потеряет вкус и свежесть. Эксперты поделились рекомендациями о том, как правильно сохранять жареную рыбу в холодильнике.

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Перед тем как поместить рыбу в холодильник, её нужно правильно упаковать. Идеальный вариант — вакуумные пакеты, которые надежно защищают блюдо от воздействия микробов и предотвращают распространение запаха. Можно также использовать пластиковые контейнеры с плотной крышкой. Однако накрывать рыбу на тарелке пленкой или пакетом недостаточно — это не обеспечит необходимой защиты.

Важно помнить, что жареная рыба может храниться при температуре от +2°С до +6°С не более суток, а без холодильника — около трёх часов. Поэтому лучше не готовить её в больших количествах на несколько дней вперед.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.

