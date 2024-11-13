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Как разрезать яйцо ровно: кулинарная хитрость от шеф-повара

0:51
Еда

Куриные яйца — популярное украшение для салатов и бутербродов, а также самостоятельная закуска. Однако разрезать яйцо ровно и сохранить желток целым удается не всегда. Шеф-повар поделился кулинарной хитростью, которая позволяет легко добиться идеального разреза.

Как разрезать яйцо ровно: кулинарная хитрость от шеф-повара
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Он рекомендует сделать небольшой надрез на белке сбоку, стараясь не повредить желток. После этого яйцо нужно аккуратно положить на разделочную доску, не вынимая нож. Затем плавно прокатите яйцо, чтобы нож сделал вокруг желтка полный оборот. После этого осторожно выньте нож и разделите яйцо руками по линии разреза.

Благодаря этому простому приему желток останется целым, а белок разрежется ровно на две симметричные половинки.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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