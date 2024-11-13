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Чтобы не пересолить: рекомендации по добавлению соли в мясо, рыбу и супы

1:24
Еда

Добавление соли — ключевой этап приготовления, и чтобы добиться оптимального вкуса, важно учитывать, когда именно её вносить в блюдо. Кулинарный блогер и технолог Елена Ярцева рассказала, что для разных типов блюд — от бульонов и мясных кусков до котлет и пасты — время добавления соли различается.

Чтобы не пересолить: рекомендации по добавлению соли в мясо, рыбу и супы
Фото: Needpix.com by rkit (pixabay.com), PDM

По словам Ярцевой, при варке бульона не стоит солить его сразу и обильно, так как при испарении воды есть риск получить пересоленный результат.

"Рекомендую слегка подсолить в начале, чтобы мясо или рыба приобрели легкую соленость, а окончательную приправу вносить в конце приготовления", — советует она.

Приготовление цельных кусков мяса и рыбы, таких как стейки или шашлык, требует особого подхода: соль лучше добавлять после того, как образуется румяная корочка, чтобы продукт не пересох. Дополнительно стейк можно подавать с крупной морской солью, которая придает насыщенность вкусу при каждом укусе.

Однако тесто, котлеты и макароны следует солить в самом начале приготовления, как и крупы, которые лучше добавлять в уже подсоленную воду.

Блогер также напомнила универсальное правило: лучше недосолить, чем пересолить, поскольку пересоленное блюдо исправить уже невозможно.

Уточнения

Пова́ренная соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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