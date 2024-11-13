Как вернуть картофельному пюре свежесть и мягкость

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельное пюре — любимое многими блюдо, но, к сожалению, оно быстро теряет свои вкусовые качества. Уже на следующий день пюре слипается, становится твердым и менее аппетитным. Однако шеф-повар поделился простым лайфхаком, как вернуть вчерашнему пюре его свежесть и мягкость.

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Он объясняет, что обычный подогрев картофельного пюре, будь то в сковороде или микроволновке, не помогает восстановить его вкус. Чтобы пюре вновь стало нежным и воздушным, шеф рекомендует использовать кастрюлю или сковороду с молоком.

Процесс простой: налейте немного молока в посуду и доведите его до кипения. Когда молоко нагреется, добавьте пюре, накройте емкость крышкой и оставьте на минимальном огне на 3 минуты. Затем снимите с огня, тщательно перемешайте пюре, добавив кусочек сливочного масла. Благодаря этому способу пюре становится снова мягким и приятным на вкус.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

