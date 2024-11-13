Шиповник для здоровья: советы врача о том, как сохранить пользу ягод

Гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала о полезных свойствах шиповника и дала рекомендации по его правильному употреблению для укрепления здоровья. Она подчеркнула, что для сохранения витамина С в ягодах важно не варить их в кипятке, а настаивать в слегка теплой воде в течение 30-40 минут. Этот метод подходит не только для настоев, но и для приготовления освежающих напитков, таких как лимонады и компоты.
Кроме того, врач предостерегла от использования сиропов шиповника, которые часто продаются в магазинах и аптеках. По словам Бережной, такие сиропы содержат большое количество сахара, что снижает их пользу по сравнению с натуральными сушеными, замороженными или свежими ягодами.
Врач также отметила, что при употреблении шиповника следует соблюдать умеренность, особенно в случаях перекрестной аллергии на это растение.
"Соответственно, все должно быть разумно, употребляйте шиповник без фанатизма", — советует Ирина Бережная.
Шипо́вник — род растений семейства Розовые (Rosaceae) порядка Розоцветные (Rosales). По этому роду были названы и семейство, и порядок, к которым он относится. Традиционно в русском языке название «шиповник» чаще используется в отношении природных «диких» видов, а «роза» — для культурных форм и сортов, хотя это правило весьма условно.
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