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Самые вкусные драники: готовим по проверенному рецепту

3:14
Еда

Драники — это одно из самых известных блюд белорусской кухни, которые также пользуются популярностью в России и других странах Восточной Европы. Выглядят они как лакомство из тертого картофеля, обжаренного до золотистой корочки. Драники легко приготовить, и они могут стать отличным вариантом как для завтрака, так и для ужина. 

Ингредиенты

Для приготовления драников вам понадобятся:

  • Картофель — 500 г (около 4-5 средних картофелин)
  • Лук репчатый — 1 средняя головка (по желанию)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 2-3 ст. ложки
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки (по необходимости)

Приготовление

  1. Подготовка картофеля: Очистите картофель и, если хотите, лук. Лук придаст драникам более насыщенный вкус, но его можно и не добавлять. Натрите картофель на крупной терке. Если вы хотите, чтобы драники были более воздушными, натрите картофель на мелкой терке.
  2. Удаление лишней жидкости: После натирания картофеля положите его в чистое кухонное полотенце или марлю, отожмите, чтобы избавиться от лишней жидкости. Это поможет драникам лучше держать форму и добиться хрустящей корочки.
  3. Смешивание ингредиентов: В большой миске смешайте отжатый картофель, натертый лук (если используете), яйцо, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте массу до однородного состояния. Консистенция должна быть такой, чтобы смесь держалась на ложке.
  4. Жарка: На сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Сформируйте из картофельной массы небольшие лепешки (по желанию, можно использовать ложку для формирования равных порций) и аккуратно выложите их на сковороду. Жарьте драники с обеих сторон до золотистой корочки — примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Убедитесь, что масло хорошо разогрето, иначе драники могут впитать слишком много жира.
  5. Подача: Готовые драники выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Подавайте горячими с сметаной, тертым сыром или любимыми соусами. Пара свежих зелени или укропа станет отличным дополнением.

Полезные советы

  • Выбор картофеля: Для драников лучше использовать картофель с высоким содержанием крахмала, так как он придаст блюду более насыщенный вкус и текстуру.
  • Контроль температуры: Если масло слишком горячее, драники могут подгореть снаружи и остаться сырыми внутри. Если слишком холодное — они будут жирными и размазанными. Поддерживайте средний огонь во время жарки.
  • Дополнительные добавки: Вы можете экспериментировать с добавлением других ингредиентов, таких как тертая морковь, тыква или специи, чтобы сделать драники еще более интересными и вкусными.

Драники — это не только вкусно, но и просто! Пробуйте, экспериментируйте и подавайте их по своему вкусу. Приятного аппетита!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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