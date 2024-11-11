Как апельсин влияет на здоровье мужчин и женщин

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Апельсин — символ праздника и один из самых популярных фруктов в мире. Родиной этого яркого плода считают Южный Китай и Индокитай, а современная сладкая версия возникла благодаря многовековым скрещиваниям цитрусовых. Апельсины низкокалорийны (40-50 ккал на 100 г) и богаты витаминами и минералами. Они содержат особенно много витамина С, витаминов группы В, калия, меди, кремния и клетчатки, способной выводить токсины и снижать холестерин.

Фото: commons.wikimedia.org by Figiu, CC BY-SA 3.0

Полезные свойства апельсина

Укрепляет иммунитет благодаря аскорбиновой кислоте.

Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и замедляет старение.

Поддерживает здоровье кожи, печени и нервной системы.

Улучшает пищеварение, очищает лимфу и поддерживает зрение.

Для женщин апельсины полезны тем, что поддерживают молодость кожи и уровень сахара в крови. Фолиевая кислота в них также важна для беременных. Мужчины получают заряд энергии и защиту сосудов, а витамин С поддерживает уровень тестостерона.

Не рекомендуется есть апельсины при аллергии на цитрусовые, острых заболеваниях ЖКТ и повышенной кислотности.

Апельсиновый сок сохраняет многие полезные свойства плода, но из-за низкого содержания клетчатки может быстро повышать уровень сахара в крови. Диетологи рекомендуют пить сок после еды, а не натощак.

Апельсиновая цедра, богатая гесперидином и эфирными маслами, обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Корки полезны как пребиотик, но из-за эфирных масел могут вызвать аллергию.

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.

