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Как приготовить идеальные голубцы в томатно-сметанном соусе

2:55
Еда

Голубцы в томатно-сметанном соусе — одно из популярных домашних блюд, подходящее для приготовления в любое время года. Летом их чаще готовят из молодой капусты: такие голубцы получаются особенно нежными и имеют деликатный вкус, что делает сметану наилучшей добавкой к блюду.

Как приготовить идеальные голубцы в томатно-сметанном соусе
Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, CC BY-SA 4.0

К зиме оптимальным вариантом становится рецепт с томатно-сметанным соусом, придающим насыщенность. Для начинки часто используется смешанный фарш из говядины и свинины, который иногда называют "домашним".

Ингредиенты на 8 порций

  • 1 средний кочан капусты
  • 700 г фарша (свинина и говядина)
  • 3 луковицы
  • 2 моркови
  • 1 сладкий красный перец
  • 1 пучок петрушки
  • &frac12 стакана длиннозерного риса
  • 200 г сметаны
  • 400 г измельченных консервированных помидоров
  • оливковое масло
  • соль, свежемолотый черный перец

Приготовление

Подготовка риса: рис заливают кипятком и оставляют на 10 минут, затем откидывают на сито и охлаждают.

Обжаривание овощей: лук и морковь очищаются, перец освобождается от семян. Лук и перец нарезаются кубиками, морковь натирается на терке. Лук обжаривается в масле до мягкости, затем добавляется морковь, и процесс продолжается еще 10 минут. Половина овощей откладывается к рису.

Приготовление соуса: к оставшимся овощам добавляется перец, обжаривается 3 минуты, затем добавляются помидоры, соль и перец. Смесь доводится до кипения и тушится на слабом огне 5 минут.

Подготовка начинки: петрушка мелко рубится и добавляется к фаршу вместе с овощами и рисом. Смесь тщательно перемешивается.

Подготовка капусты: кочан варится 5-7 минут в кипящей воде. Затем капуста перекладывается в дуршлаг для стекания воды, после чего листья аккуратно снимаются.

Формирование голубцов: с листьев удаляется утолщение у основания, затем по 1-2 ложки фарша выкладывается в центр листа, и лист сворачивается конвертом.

Обжаривание голубцов: на разогретой сковороде голубцы обжариваются с двух сторон до золотистой корочки.

Тушение: соус доводится до кипения, добавляется сметана и кипящая вода (150 мл), голубцы опускаются в соус и тушатся при слабом кипении 45 минут до готовности.

Полезные советы

Голубцы можно замораживать порциями, экономя время на следующем приготовлении. В таком случае их достаточно поместить в соус из сметаны и томатов, не размораживая, и тушить до готовности.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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