Секрет пышного омлета со шпинатом в мультиварке

Для завтрака или легкого перекуса омлет со шпинатом — идеальный выбор, особенно если приготовить его в мультиварке. Нежная текстура, приятный аромат и полезные свойства шпината делают это блюдо не только вкусным, но и полезным. Этот омлет готовится легко и быстро, а мультиварка позволяет сохранить насыщенный вкус и сочность ингредиентов.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Шпинат тщательно промойте, обсушите и порвите на небольшие кусочки руками.
Яйца разбейте в миску, добавьте сливки, молоко, соль, молотый перец и взбейте смесь вилкой до однородной массы.
Всыпьте шпинат и аккуратно перемешайте.
Смажьте чашу мультиварки сливочным маслом, затем влейте яичную смесь со шпинатом.
Готовьте омлет 20 минут в режиме "Выпечка".
Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.
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