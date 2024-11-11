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Секрет пышного омлета со шпинатом в мультиварке

1:08
Еда

Для завтрака или легкого перекуса омлет со шпинатом — идеальный выбор, особенно если приготовить его в мультиварке. Нежная текстура, приятный аромат и полезные свойства шпината делают это блюдо не только вкусным, но и полезным. Этот омлет готовится легко и быстро, а мультиварка позволяет сохранить насыщенный вкус и сочность ингредиентов.

Секрет пышного омлета со шпинатом в мультиварке
Фото: commons.wikimedia.org by Wolf Gang, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • Куриные яйца — 5 шт.
  • Сливки — 2 ст. л.
  • Молоко — 3 ст. л.
  • Шпинат — 30 г
  • Молотый черный перец — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Сливочное масло — 10 г

Пошаговый рецепт:

Шпинат тщательно промойте, обсушите и порвите на небольшие кусочки руками.

Яйца разбейте в миску, добавьте сливки, молоко, соль, молотый перец и взбейте смесь вилкой до однородной массы.

Всыпьте шпинат и аккуратно перемешайте.

Смажьте чашу мультиварки сливочным маслом, затем влейте яичную смесь со шпинатом.

Готовьте омлет 20 минут в режиме "Выпечка".

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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