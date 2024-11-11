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Как приготовить ароматное рагу со свининой и грибами для всей семьи

2:05
Еда

В холодные дни особенно приятно готовить блюда, которые согревают и создают атмосферу уюта. Сочное и ароматное овощное рагу со свининой — именно то, что нужно для таких моментов. Простые и сытные ингредиенты, насыщенный томатный соус и легкий пряный аромат делают это блюдо идеальным выбором для семейного обеда или ужина.

Как приготовить ароматное рагу со свининой и грибами для всей семьи
Фото: commons.wikimedia.org by Hoyabird8, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • Свинина (мякоть) — 400 г
  • Картофель — 3 шт.
  • Помидоры (средние) — 3 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Шампиньоны — 200 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Растительное масло — 60 мл
  • Мука — 1 ст. л.
  • Черный перец горошком — 4 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Вода — 2 стакана
  • Петрушка (для подачи) — 3 веточки

Пошаговый рецепт:

Свинину промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на небольшие кусочки. Картофель, болгарский перец и лук очистите и порежьте. Шампиньоны крупного размера разделите на четверти, мелкие разрежьте пополам. Помидоры очистите от кожицы и измельчите в блендере до однородной массы.

Обжарка мяса.
В глубокой сковороде разогрейте растительное масло, добавьте свинину и обжаривайте 7-10 минут до лёгкой корочки.

Начало варки.
Переложите обжаренное мясо в кастрюлю, залейте горячей водой, добавьте перец горошком и варите на слабом огне примерно 30 минут.

Приготовление соуса.
На оставшемся масле обжарьте лук до золотистого цвета. Затем добавьте измельченные помидоры, муку, пару ложек бульона из кастрюли и тушите 10 минут.

Сборка блюда.
В кастрюлю к мясу добавьте картофель, шампиньоны и болгарский перец, готовьте ещё 10 минут. Затем добавьте томатный соус, посолите по вкусу и готовьте ещё 5 минут.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter - "возбуждать аппетит") — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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