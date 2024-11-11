Как приготовить ароматное рагу со свининой и грибами для всей семьи

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

В холодные дни особенно приятно готовить блюда, которые согревают и создают атмосферу уюта. Сочное и ароматное овощное рагу со свининой — именно то, что нужно для таких моментов. Простые и сытные ингредиенты, насыщенный томатный соус и легкий пряный аромат делают это блюдо идеальным выбором для семейного обеда или ужина.

Фото: commons.wikimedia.org by Hoyabird8, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

Свинина (мякоть) — 400 г

Картофель — 3 шт.

Помидоры (средние) — 3 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Шампиньоны — 200 г

Лук репчатый — 1 шт.

Растительное масло — 60 мл

Мука — 1 ст. л.

Черный перец горошком — 4 шт.

Соль — по вкусу

Вода — 2 стакана

Петрушка (для подачи) — 3 веточки

Пошаговый рецепт:

Свинину промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на небольшие кусочки. Картофель, болгарский перец и лук очистите и порежьте. Шампиньоны крупного размера разделите на четверти, мелкие разрежьте пополам. Помидоры очистите от кожицы и измельчите в блендере до однородной массы.

Обжарка мяса.

В глубокой сковороде разогрейте растительное масло, добавьте свинину и обжаривайте 7-10 минут до лёгкой корочки.

Начало варки.

Переложите обжаренное мясо в кастрюлю, залейте горячей водой, добавьте перец горошком и варите на слабом огне примерно 30 минут.

Приготовление соуса.

На оставшемся масле обжарьте лук до золотистого цвета. Затем добавьте измельченные помидоры, муку, пару ложек бульона из кастрюли и тушите 10 минут.

Сборка блюда.

В кастрюлю к мясу добавьте картофель, шампиньоны и болгарский перец, готовьте ещё 10 минут. Затем добавьте томатный соус, посолите по вкусу и готовьте ещё 5 минут.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter - "возбуждать аппетит") — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

