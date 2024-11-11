Простые канапе с красной рыбой — идеальная закуска для новогоднего стола

Новогодние канапе — это не только легкая и быстрая закуска, но и украшение праздничного стола. Яркие и аппетитные мини-бутерброды с красной рыбой и свежим огурцом порадуют ваших гостей своим вкусом и элегантным видом. Простой рецепт, минимум ингредиентов и потрясающий результат делают эти канапе идеальным выбором для новогоднего застолья.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Подготовьте хлеб.
Нарежьте белый хлеб небольшими квадратными кусочками. Это будет основа для канапе.
Подготовьте начинку.
Нарежьте огурец и красную рыбу тонкими слайсами. Это поможет легко свернуть их в рулетики.
Соберите канапе.
Сверните слайсы огурца и рыбы в рулетики, затем проденьте их на шпажки.
Добавьте майонез.
На каждый кусочек хлеба выложите немного майонеза, чтобы придать блюду нежности и немного пикантности.
Завершите сборку.
Вставьте шпажку с рыбой и огурцом в хлеб с майонезом. Повторите процесс для всех канапе.
Канапе́ (фр canapé) — маленькие открытые фигурные бутерброды круглой формы на хлебе, слоёной выпечке или сухом печенье, по своему привлекательному виду похожие на мелкие пирожные.
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