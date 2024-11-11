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Простые канапе с красной рыбой — идеальная закуска для новогоднего стола

1:18
Еда

Новогодние канапе — это не только легкая и быстрая закуска, но и украшение праздничного стола. Яркие и аппетитные мини-бутерброды с красной рыбой и свежим огурцом порадуют ваших гостей своим вкусом и элегантным видом. Простой рецепт, минимум ингредиентов и потрясающий результат делают эти канапе идеальным выбором для новогоднего застолья.

Простые канапе с красной рыбой — идеальная закуска для новогоднего стола
Фото: commons.wikimedia.org by Chris Schaer, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • Красная рыба (слабосоленая) — 100 г
  • Огурец — 1 шт.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Белый хлеб — 250 г

Пошаговый рецепт:

Подготовьте хлеб.
Нарежьте белый хлеб небольшими квадратными кусочками. Это будет основа для канапе.

Подготовьте начинку.
Нарежьте огурец и красную рыбу тонкими слайсами. Это поможет легко свернуть их в рулетики.

Соберите канапе.
Сверните слайсы огурца и рыбы в рулетики, затем проденьте их на шпажки.

Добавьте майонез.
На каждый кусочек хлеба выложите немного майонеза, чтобы придать блюду нежности и немного пикантности.

Завершите сборку.
Вставьте шпажку с рыбой и огурцом в хлеб с майонезом. Повторите процесс для всех канапе.

Уточнения

Канапе́ (фр canapé) — маленькие открытые фигурные бутерброды круглой формы на хлебе, слоёной выпечке или сухом печенье, по своему привлекательному виду похожие на мелкие пирожные.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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