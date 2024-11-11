Простые канапе с красной рыбой — идеальная закуска для новогоднего стола

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Новогодние канапе — это не только легкая и быстрая закуска, но и украшение праздничного стола. Яркие и аппетитные мини-бутерброды с красной рыбой и свежим огурцом порадуют ваших гостей своим вкусом и элегантным видом. Простой рецепт, минимум ингредиентов и потрясающий результат делают эти канапе идеальным выбором для новогоднего застолья.

Фото: commons.wikimedia.org by Chris Schaer, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

Красная рыба (слабосоленая) — 100 г

Огурец — 1 шт.

Майонез — 2 ст. л.

Белый хлеб — 250 г

Пошаговый рецепт:

Подготовьте хлеб.

Нарежьте белый хлеб небольшими квадратными кусочками. Это будет основа для канапе.

Подготовьте начинку.

Нарежьте огурец и красную рыбу тонкими слайсами. Это поможет легко свернуть их в рулетики.

Соберите канапе.

Сверните слайсы огурца и рыбы в рулетики, затем проденьте их на шпажки.

Добавьте майонез.

На каждый кусочек хлеба выложите немного майонеза, чтобы придать блюду нежности и немного пикантности.

Завершите сборку.

Вставьте шпажку с рыбой и огурцом в хлеб с майонезом. Повторите процесс для всех канапе.

Уточнения

Канапе́ (фр canapé) — маленькие открытые фигурные бутерброды круглой формы на хлебе, слоёной выпечке или сухом печенье, по своему привлекательному виду похожие на мелкие пирожные.

