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Рецепт воздушной творожной запеканки, которую готовят за 30 минут

1:55
Еда

Пышная и нежная творожная запеканка — отличный вариант десерта, который легко приготовить дома. Благодаря сочетанию творога, сметаны и щепотки ванили запеканка получается удивительно ароматной, а добавление соды делает её особенно воздушной.

Рецепт воздушной творожной запеканки, которую готовят за 30 минут
Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, CC BY 2.0

Секрет успеха в правильной подготовке ингредиентов и небольших хитростях: например, оставив массу на 10 минут для набухания манки, вы добьётесь идеальной текстуры.

Ингредиенты:

  • Творог — 500 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Сметана — 100 г
  • Манка — 2 ст. л.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Сахар — полстакана
  • Соль — 1/4 ч. л.
  • Ванилин — на кончике ножа
  • Сливочное масло (для смазывания) — 20 г

Пошаговый рецепт:

Подготовьте творог.
Измельчите творог погружным блендером до кремообразной консистенции. Добавьте ванилин, соду и соль, хорошо перемешайте.

Сделайте яичную смесь.
В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и сметаной, пока масса не станет однородной и воздушной.

Смешайте ингредиенты.
Соедините творожную массу с яичной смесью, добавьте манку. Оставьте на 10 минут, чтобы манка набухла — это сделает запеканку ещё нежнее.

Подготовьте форму для запекания.
Смажьте форму сливочным маслом, немного присыпьте манкой и аккуратно выложите творожную смесь.

Выпекайте.
Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте в течение 30 минут, пока запеканка не поднимется и не станет золотистой.

Украсьте и подавайте.
Готовую запеканку украсьте сахарной пудрой, ягодами или свежими фруктами по вкусу. Наслаждайтесь воздушной, ароматной запеканкой!

Уточнения

Запека́нка - блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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