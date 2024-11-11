Рецепт воздушной творожной запеканки, которую готовят за 30 минут

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Пышная и нежная творожная запеканка — отличный вариант десерта, который легко приготовить дома. Благодаря сочетанию творога, сметаны и щепотки ванили запеканка получается удивительно ароматной, а добавление соды делает её особенно воздушной.

Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, CC BY 2.0

Секрет успеха в правильной подготовке ингредиентов и небольших хитростях: например, оставив массу на 10 минут для набухания манки, вы добьётесь идеальной текстуры.

Ингредиенты:

Творог — 500 г

Яйца — 4 шт.

Сметана — 100 г

Манка — 2 ст. л.

Сода — 1 ч. л.

Сахар — полстакана

Соль — 1/4 ч. л.

Ванилин — на кончике ножа

Сливочное масло (для смазывания) — 20 г

Пошаговый рецепт:

Подготовьте творог.

Измельчите творог погружным блендером до кремообразной консистенции. Добавьте ванилин, соду и соль, хорошо перемешайте.

Сделайте яичную смесь.

В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и сметаной, пока масса не станет однородной и воздушной.

Смешайте ингредиенты.

Соедините творожную массу с яичной смесью, добавьте манку. Оставьте на 10 минут, чтобы манка набухла — это сделает запеканку ещё нежнее.

Подготовьте форму для запекания.

Смажьте форму сливочным маслом, немного присыпьте манкой и аккуратно выложите творожную смесь.

Выпекайте.

Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте в течение 30 минут, пока запеканка не поднимется и не станет золотистой.

Украсьте и подавайте.

Готовую запеканку украсьте сахарной пудрой, ягодами или свежими фруктами по вкусу. Наслаждайтесь воздушной, ароматной запеканкой!

Уточнения

Запека́нка - блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

