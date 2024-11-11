Рецепт воздушной творожной запеканки, которую готовят за 30 минут

Пышная и нежная творожная запеканка — отличный вариант десерта, который легко приготовить дома. Благодаря сочетанию творога, сметаны и щепотки ванили запеканка получается удивительно ароматной, а добавление соды делает её особенно воздушной.
Секрет успеха в правильной подготовке ингредиентов и небольших хитростях: например, оставив массу на 10 минут для набухания манки, вы добьётесь идеальной текстуры.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Подготовьте творог.
Измельчите творог погружным блендером до кремообразной консистенции. Добавьте ванилин, соду и соль, хорошо перемешайте.
Сделайте яичную смесь.
В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и сметаной, пока масса не станет однородной и воздушной.
Смешайте ингредиенты.
Соедините творожную массу с яичной смесью, добавьте манку. Оставьте на 10 минут, чтобы манка набухла — это сделает запеканку ещё нежнее.
Подготовьте форму для запекания.
Смажьте форму сливочным маслом, немного присыпьте манкой и аккуратно выложите творожную смесь.
Выпекайте.
Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте в течение 30 минут, пока запеканка не поднимется и не станет золотистой.
Украсьте и подавайте.
Готовую запеканку украсьте сахарной пудрой, ягодами или свежими фруктами по вкусу. Наслаждайтесь воздушной, ароматной запеканкой!
Запека́нка - блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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