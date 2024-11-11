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Праздничный салат с красной рыбой и картошкой

1:21
Еда

Салат с красной рыбой и картофелем — это не только быстрое, но и изысканное блюдо, которое станет украшением любого стола. Лёгкий в приготовлении, он сочетает в себе нежный вкус слабосолёной рыбы, мягкость картофеля и лёгкую пикантность фиолетового лука.

Праздничный салат с красной рыбой и картошкой
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0

Этот салат отлично подойдёт как для праздничного ужина, так и для уютного домашнего обеда. Готовится он буквально за несколько минут, но при этом оставляет неизгладимое впечатление.

Ингредиенты:

  • Слабосолёная красная рыба — 250 г
  • Отварной картофель — 250 г
  • Фиолетовый лук — 1/2 шт.
  • Майонез — 50 мл
  • Чёрный молотый перец — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Нарежьте красную рыбу и очищенный отварной картофель небольшими кубиками. Фиолетовый лук очистите от шелухи и мелко нарежьте.

Смешайте ингредиенты.
В большой миске соедините картофель, рыбу и лук.

Добавьте специи и майонез.
Посолите и поперчите салат по вкусу. Добавьте майонез и аккуратно перемешайте, чтобы не размять картофель.

Готовый салат можно сразу подавать на стол. Он отлично подойдёт как самостоятельная закуска или как дополнение к основному блюду.

Уточнения

Кра́сная ры́ба - общее название деликатесных видов рыбы из семейства осетровых.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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