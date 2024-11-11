Праздничный салат с красной рыбой и картошкой

Салат с красной рыбой и картофелем — это не только быстрое, но и изысканное блюдо, которое станет украшением любого стола. Лёгкий в приготовлении, он сочетает в себе нежный вкус слабосолёной рыбы, мягкость картофеля и лёгкую пикантность фиолетового лука.
Этот салат отлично подойдёт как для праздничного ужина, так и для уютного домашнего обеда. Готовится он буквально за несколько минут, но при этом оставляет неизгладимое впечатление.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Нарежьте красную рыбу и очищенный отварной картофель небольшими кубиками. Фиолетовый лук очистите от шелухи и мелко нарежьте.
Смешайте ингредиенты.
В большой миске соедините картофель, рыбу и лук.
Добавьте специи и майонез.
Посолите и поперчите салат по вкусу. Добавьте майонез и аккуратно перемешайте, чтобы не размять картофель.
Готовый салат можно сразу подавать на стол. Он отлично подойдёт как самостоятельная закуска или как дополнение к основному блюду.
Кра́сная ры́ба - общее название деликатесных видов рыбы из семейства осетровых.
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