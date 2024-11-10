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Как приготовить идеальный морковный торт с грецкими орехами

2:17
Еда

Морковный торт — это не просто десерт, а настоящее лакомство, которое сочетает в себе удивительный вкус и пользу. Нежное тесто с тёртой морковью, ароматные грецкие орехи и лёгкий привкус корицы делают этот торт особенным.

Как приготовить идеальный морковный торт с грецкими орехами
Фото: commons.wikimedia.org by Stacy, CC BY 2.0

Благодаря простым ингредиентам и несложному приготовлению его можно легко испечь даже тем, кто не имеет большого опыта в выпечке. Этот рецепт идеально подойдёт для уютного чаепития с семьёй или встреч с друзьями, удивляя всех своей мягкостью и приятной сладостью.

Ингредиенты:

  • Морковь — 400 г
  • Мука — 350 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Сахар — 200 г
  • Соль — 1/4 ч. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Корица — 1 ч. л.
  • Растительное масло — 200 мл
  • Грецкие орехи — 200 г
  • Сахарная пудра для посыпки — 1 ст. л.

Пошаговый рецепт:

Помойте морковь, обсушите её и натрите на мелкой тёрке. Грецкие орехи немного поджарьте на сковороде, чтобы раскрыть их аромат, а затем измельчите в блендере.

Смешайте сухие ингредиенты.
В отдельной миске соедините просеянную муку, соль, сахар, разрыхлитель, молотую корицу и измельчённые орехи.

Сделайте влажную смесь.
В другой ёмкости соедините натёртую морковь, растительное масло и слегка взбитые яйца.

Соберите тесто.
Влейте морковную смесь в миску с сухими ингредиентами и хорошо перемешайте. Готовое тесто должно быть достаточно густым, но легко перемешиваться.

Выпекайте.
Выложите тесто в форму, застеленную пекарской бумагой. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте около 40 минут. Время выпечки может варьироваться в зависимости от толщины коржа и особенностей вашей духовки.

Украсьте десерт.
Достаньте готовый морковный торт из духовки и дайте ему остыть в форме около 10 минут. Переложите торт на блюдо, присыпьте его сахарной пудрой и нарежьте на порции.

Уточнения

Морковный торт - торт, содержащий морковь, смешанную с тестом. Тёртая морковь смягчается в процессе приготовления, а торт, как правило, имеет мягкую, плотную текстуру.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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