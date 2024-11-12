Жареный рис с овощами на сковороде — вы даже оглянуться не успеете, как он у вас будет готов

Жареный рис с овощами — популярное блюдо китайской кухни, которое стало известно и любимо во многих странах мира. Это простое и доступное блюдо, которое может служить как гарниром, так и основным.
Жареный рис с овощами готовится за 20 минут — проверьте!
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Приготовление
Жареный рис (кит. трад. 炒飯, упр. 炒饭, палл. чаофань) является распространённой составляющей восточноазиатских, и особенно китайских блюд.
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