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Жареный рис с овощами на сковороде — вы даже оглянуться не успеете, как он у вас будет готов

1:04
Еда

Жареный рис с овощами — популярное блюдо китайской кухни, которое стало известно и любимо во многих странах мира. Это простое и доступное блюдо, которое может служить как гарниром, так и основным.

Жареный рис с овощами на сковороде — вы даже оглянуться не успеете, как он у вас будет готов
Фото: commons.wikimedia.org by Bawani Sri Jayaveeran, CC BY-SA 4.0

Жареный рис с овощами готовится за 20 минут — проверьте!

Вам понадобятся:

  • отварной рис (200 г),
  • крупный болгарский перец (2 штуки),
  • средняя луковица (1 штука),
  • морковь (1 штука),
  • цукини (100 г),
  • растительное масло (3 столовые ложки),
  • соевый соус (1 столовая ложка),
  • соль и перец по вкусу,
  • зелёный лук для украшения.

Приготовление

  1. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте овощи, нарезанные соломкой, в течение 5-7 минут на сильном огне, постоянно помешивая.
  2. Уменьшите огонь, добавьте отварной рис и соевый соус. Готовьте ещё 5 минут.
  3. Посолите и поперчите по вкусу.
  4. Украсьте готовый рис мелко нарезанным зелёным луком.

Уточнения

Жареный рис (кит. трад. 炒飯, упр. 炒饭, палл. чаофань) является распространённой составляющей восточноазиатских, и особенно китайских блюд. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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