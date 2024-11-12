Жареный рис с овощами на сковороде — вы даже оглянуться не успеете, как он у вас будет готов

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареный рис с овощами — популярное блюдо китайской кухни, которое стало известно и любимо во многих странах мира. Это простое и доступное блюдо, которое может служить как гарниром, так и основным.

Фото: commons.wikimedia.org by Bawani Sri Jayaveeran, CC BY-SA 4.0

Жареный рис с овощами готовится за 20 минут — проверьте!

Вам понадобятся:

отварной рис (200 г),

крупный болгарский перец (2 штуки),

средняя луковица (1 штука),

морковь (1 штука),

цукини (100 г),

растительное масло (3 столовые ложки),

соевый соус (1 столовая ложка),

соль и перец по вкусу,

зелёный лук для украшения.

Приготовление

Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте овощи, нарезанные соломкой, в течение 5-7 минут на сильном огне, постоянно помешивая. Уменьшите огонь, добавьте отварной рис и соевый соус. Готовьте ещё 5 минут. Посолите и поперчите по вкусу. Украсьте готовый рис мелко нарезанным зелёным луком.

Уточнения

Жареный рис (кит. трад. 炒飯, упр. 炒饭, палл. чаофань) является распространённой составляющей восточноазиатских, и особенно китайских блюд.

