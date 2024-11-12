Паста с фрикадельками — быстрый и вкусный ужин, который всегда идёт на ура

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Паста с фрикадельками — это простое и вкусное блюдо, которое готовится быстро и из доступных ингредиентов. Это идеальный вариант для уютного семейного ужина или дружеских посиделок.

Фото: commons.wikimedia.org by Shot_by_Cam, CC BY 2.0

Ингредиенты:

спагетти — 300 г;

мясной фарш — 300 г;

томатная паста — 300 г;

луковица — 1 шт.

Приготовление:

Вскипятите воду для спагетти и посолите её. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Мелко нарежьте лук и смешайте его с фаршем. Посолите и поперчите смесь, сформируйте фрикадельки и обжарьте их до золотистой корочки. Добавьте томатную пасту в кипящую воду и варите спагетти согласно инструкции на упаковке. Выложите готовые спагетти на сковороду к фрикаделькам и перемешайте.

Подавайте блюдо горячим, украсив тёртым сыром и свежим базиликом.

Уточнения

Паста — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.



Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

