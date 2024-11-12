Паста с фрикадельками — быстрый и вкусный ужин, который всегда идёт на ура

Паста с фрикадельками — это простое и вкусное блюдо, которое готовится быстро и из доступных ингредиентов. Это идеальный вариант для уютного семейного ужина или дружеских посиделок.
Ингредиенты:
Приготовление:
Подавайте блюдо горячим, украсив тёртым сыром и свежим базиликом.
Паста — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.
Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.
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