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Паста с фрикадельками — быстрый и вкусный ужин, который всегда идёт на ура

0:56
Еда

Паста с фрикадельками — это простое и вкусное блюдо, которое готовится быстро и из доступных ингредиентов. Это идеальный вариант для уютного семейного ужина или дружеских посиделок.

Паста с фрикадельками — быстрый и вкусный ужин, который всегда идёт на ура
Фото: commons.wikimedia.org by Shot_by_Cam, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • спагетти — 300 г;
  • мясной фарш — 300 г;
  • томатная паста — 300 г;
  • луковица — 1 шт.

Приготовление:

  1. Вскипятите воду для спагетти и посолите её. Разогрейте сковороду с растительным маслом.
  2. Мелко нарежьте лук и смешайте его с фаршем. Посолите и поперчите смесь, сформируйте фрикадельки и обжарьте их до золотистой корочки.
  3. Добавьте томатную пасту в кипящую воду и варите спагетти согласно инструкции на упаковке.
  4. Выложите готовые спагетти на сковороду к фрикаделькам и перемешайте.

Подавайте блюдо горячим, украсив тёртым сыром и свежим базиликом.

Уточнения

Паста — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.

 

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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