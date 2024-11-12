Хотите, чтобы семья просила добавки? Предложите им нежные куриные рулетики, запечённые с картошкой

Куриные рулетики, запечённые вместе с картофелем, — всегда удачный выбор для ужина! Ваша семья будет наслаждаться этим блюдом, которое сочетает в себе нежность курицы и картофеля.
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Приготовление
Мясной рулет — варёный, варёно-копчёный или сырокопчёный мясной продукт промышленного и домашнего производства свёрнутой трубкообразной формы из посоленных тазобедренных и плечелопаточных частей свиной, говяжьей или бараньей туши, а также мяса птицы.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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