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Хотите, чтобы семья просила добавки? Предложите им нежные куриные рулетики, запечённые с картошкой

1:19
Еда

Куриные рулетики, запечённые вместе с картофелем, — всегда удачный выбор для ужина! Ваша семья будет наслаждаться этим блюдом, которое сочетает в себе нежность курицы и картофеля.

Хотите, чтобы семья просила добавки? Предложите им нежные куриные рулетики, запечённые с картошкой
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Количество ингредиентов для рецепта:

  • 600 г куриного филе,
  • 7 картофелин,
  • 300 г шампиньонов,
  • 300 мл сливок,
  • 50 г сыра,
  • соль и специи — по вкусу.

Приготовление

  1. Чтобы приготовить начинку для рулетиков, нарежьте шампиньоны мелкими кубиками и обжарьте их на растительном масле до готовности.
  2. Затем переложите грибы в миску и добавьте тёртый сыр.
  3. Разрежьте куриное филе вдоль на пласты (количество пластов зависит от размера филе). Отбейте каждый пласт, посолите, поперчите и приправьте любимыми специями для курицы.
  4. Сверху выложите начинку из грибов и сыра, затем сверните рулетики.
  5. Очистите картофель и нарежьте его небольшими кусочками.
  6. Смажьте большую форму для запекания растительным маслом и выложите в неё сначала рулетики, затем картофель. Посолите картофель и залейте всё сливками.
  7. Запекайте блюдо в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут.

Уточнения

Мясной рулет — варёный, варёно-копчёный или сырокопчёный мясной продукт промышленного и домашнего производства свёрнутой трубкообразной формы из посоленных тазобедренных и плечелопаточных частей свиной, говяжьей или бараньей туши, а также мяса птицы. 

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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