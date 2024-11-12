Хотите, чтобы семья просила добавки? Предложите им нежные куриные рулетики, запечённые с картошкой

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриные рулетики, запечённые вместе с картофелем, — всегда удачный выбор для ужина! Ваша семья будет наслаждаться этим блюдом, которое сочетает в себе нежность курицы и картофеля.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Количество ингредиентов для рецепта:

600 г куриного филе,

7 картофелин,

300 г шампиньонов,

300 мл сливок,

50 г сыра,

соль и специи — по вкусу.

Приготовление

Чтобы приготовить начинку для рулетиков, нарежьте шампиньоны мелкими кубиками и обжарьте их на растительном масле до готовности. Затем переложите грибы в миску и добавьте тёртый сыр. Разрежьте куриное филе вдоль на пласты (количество пластов зависит от размера филе). Отбейте каждый пласт, посолите, поперчите и приправьте любимыми специями для курицы. Сверху выложите начинку из грибов и сыра, затем сверните рулетики. Очистите картофель и нарежьте его небольшими кусочками. Смажьте большую форму для запекания растительным маслом и выложите в неё сначала рулетики, затем картофель. Посолите картофель и залейте всё сливками. Запекайте блюдо в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут.

Уточнения

Мясной рулет — варёный, варёно-копчёный или сырокопчёный мясной продукт промышленного и домашнего производства свёрнутой трубкообразной формы из посоленных тазобедренных и плечелопаточных частей свиной, говяжьей или бараньей туши, а также мяса птицы.



Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

