Просто достаньте заготовленные заранее ленивые голубцы из морозилки, и шикарный ужин готов

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы расскажем вам о рецепте ленивых голубцов - вкусного и простого блюда, которое станет отличным обедом или ужином для всей семьи. Это блюдо готовится быстро и легко, а его вкус порадует даже самых привередливых гурманов. Но главное — вы можете заморозить эти ленивые голубцы впрок, и без хлопот за считанные минуты приготовить в любой день на обед или ужин!

Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, CC BY 3.0

Для приготовления ленивых голубцов вам понадобятся следующие ингредиенты:

фарш — 1 кг;

капуста — 400 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

рис — 100 г в сыром виде;

соль — 1 ч. л.;

чёрный перец — 1/2 ч. л.;

чеснок — 3 зубчика;

кориандр молотый — 1/2 ч. л.;

французские травы — 1 ч. л.;

хмели-сунели — 1/3 ч. л.

Процесс приготовления:

Нарежьте лук мелким кубиком, морковь натрите на крупной тёрке и обжарьте их на растительном масле в сковороде в течение 5 минут. Добавьте нашинкованную тонкой соломкой капусту и тушите овощи ещё 8-10 минут. В фарш добавьте соль, чёрный перец, молотый кориандр, измельчённый чеснок, французские травы, хмели-сунели, тушёные овощи и варёный рис. Тщательно перемешайте до однородной массы. Сформируйте ленивые голубцы, используя влажные руки, и отправьте их на доску, покрытую пищевой плёнкой. Отправьте голубцы в морозильную камеру до полной заморозки. После заморозки разложите голубцы по пакетам и храните в морозильной камере.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

