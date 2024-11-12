Просто достаньте заготовленные заранее ленивые голубцы из морозилки, и шикарный ужин готов

Сегодня мы расскажем вам о рецепте ленивых голубцов - вкусного и простого блюда, которое станет отличным обедом или ужином для всей семьи. Это блюдо готовится быстро и легко, а его вкус порадует даже самых привередливых гурманов. Но главное — вы можете заморозить эти ленивые голубцы впрок, и без хлопот за считанные минуты приготовить в любой день на обед или ужин!
Для приготовления ленивых голубцов вам понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления:
Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.
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