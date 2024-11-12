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Просто достаньте заготовленные заранее ленивые голубцы из морозилки, и шикарный ужин готов

1:46
Еда

Сегодня мы расскажем вам о рецепте ленивых голубцов - вкусного и простого блюда, которое станет отличным обедом или ужином для всей семьи. Это блюдо готовится быстро и легко, а его вкус порадует даже самых привередливых гурманов. Но главное — вы можете заморозить эти ленивые голубцы впрок, и без хлопот за считанные минуты приготовить в любой день на обед или ужин!

Просто достаньте заготовленные заранее ленивые голубцы из морозилки, и шикарный ужин готов
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, CC BY 3.0

Для приготовления ленивых голубцов вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • фарш — 1 кг;
  • капуста — 400 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • рис — 100 г в сыром виде;
  • соль — 1 ч. л.;
  • чёрный перец — 1/2 ч. л.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • кориандр молотый — 1/2 ч. л.;
  • французские травы — 1 ч. л.;
  • хмели-сунели — 1/3 ч. л.

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте лук мелким кубиком, морковь натрите на крупной тёрке и обжарьте их на растительном масле в сковороде в течение 5 минут.
  2. Добавьте нашинкованную тонкой соломкой капусту и тушите овощи ещё 8-10 минут.
  3. В фарш добавьте соль, чёрный перец, молотый кориандр, измельчённый чеснок, французские травы, хмели-сунели, тушёные овощи и варёный рис. Тщательно перемешайте до однородной массы.
  4. Сформируйте ленивые голубцы, используя влажные руки, и отправьте их на доску, покрытую пищевой плёнкой. Отправьте голубцы в морозильную камеру до полной заморозки.
  5. После заморозки разложите голубцы по пакетам и храните в морозильной камере.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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