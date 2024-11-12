Картофельная запеканка с фаршем и грабами — восхитительный вариант ужина для всей семьи

Картофельная запеканка с фаршем и грибами — это вкусное и сытное блюдо, которое станет идеальным ужином для всей семьи. Сочетание нежного картофеля, ароматного фарша и аппетитных грибов никого не оставит равнодушным. Попробуйте приготовить эту запеканку и убедитесь в её неповторимом вкусе!
Ингредиенты:
Приготовление:
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд.
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