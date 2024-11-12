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Картофельная запеканка с фаршем и грабами — восхитительный вариант ужина для всей семьи

1:26
Еда

Картофельная запеканка с фаршем и грибами — это вкусное и сытное блюдо, которое станет идеальным ужином для всей семьи. Сочетание нежного картофеля, ароматного фарша и аппетитных грибов никого не оставит равнодушным. Попробуйте приготовить эту запеканку и убедитесь в её неповторимом вкусе!

Картофельная запеканка с фаршем и грабами — восхитительный вариант ужина для всей семьи
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • картофель — 500 г;
  • фарш — 300 г;
  • шампиньоны — 100 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • сыр — 50 г;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистите картофель и нарежьте его тонкими ломтиками.
  2. Нарежьте шампиньоны и лук кубиками.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до золотистого цвета.
  4. Добавьте шампиньоны и жарьте ещё 5 минут.
  5. Добавьте фарш и готовьте, помешивая, пока мясо не станет белым.
  6. Снимите сковороду с огня, добавьте сметану, соль и перец по вкусу.
  7. В форму для запекания выложите половину картофеля, затем начинку из фарша и грибов, и снова картофель.
  8. Посыпьте запеканку тёртым сыром и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут.
  9. Готовую запеканку подавайте горячей, украсив зеленью.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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