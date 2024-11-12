Картофельная запеканка с фаршем и грабами — восхитительный вариант ужина для всей семьи

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Картофельная запеканка с фаршем и грибами — это вкусное и сытное блюдо, которое станет идеальным ужином для всей семьи. Сочетание нежного картофеля, ароматного фарша и аппетитных грибов никого не оставит равнодушным. Попробуйте приготовить эту запеканку и убедитесь в её неповторимом вкусе!

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

картофель — 500 г;

фарш — 300 г;

шампиньоны — 100 г;

репчатый лук — 1 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

сыр — 50 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Очистите картофель и нарежьте его тонкими ломтиками. Нарежьте шампиньоны и лук кубиками. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте шампиньоны и жарьте ещё 5 минут. Добавьте фарш и готовьте, помешивая, пока мясо не станет белым. Снимите сковороду с огня, добавьте сметану, соль и перец по вкусу. В форму для запекания выложите половину картофеля, затем начинку из фарша и грибов, и снова картофель. Посыпьте запеканку тёртым сыром и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут. Готовую запеканку подавайте горячей, украсив зеленью.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).



Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд.

