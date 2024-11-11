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Рассыпчатый плов в духовке на ужин без хлопот для тех, кто не хочет стоять у плиты

Еда

Плов в духовке — это простое и вкусное блюдо, которое не требует постоянного внимания и контроля со стороны повара. Оно идеально подходит для занятых людей, которые хотят быстро и качественно приготовить сытный ужин.

Рассыпчатый плов в духовке на ужин без хлопот для тех, кто не хочет стоять у плиты
Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, CC BY-SA 4.0

Для приготовления плова в духовке вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 500 г свинины;
  • 500 г риса;
  • 2 большие моркови;
  • 1 луковица;
  • 1 головка чеснока;
  • 4 столовые ложки растительного масла;
  • 2 столовые ложки базилика, куркумы, кориандра, перца, тмина, барбариса;
  • 3 столовые ложки изюма (по желанию);
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление

  1. Нарежьте мясо крупными кусками, посолите и обжарьте его со всех сторон на подсолнечном масле.
  2. Нарежьте лук полукольцами, а морковь натрите на крупной тёрке.
  3. Переложите мясо в форму для запекания и выложите на него обжаренные овощи. Не перемешивайте!
  4. Промойте рис и очистите чеснок, раздавив каждый зубчик ладонью.
  5. Выложите рис на мясо и овощи ровным слоем, воткните в него чеснок и посыпьте барбарисом.
  6. Разведите соль и куркуму в кипящей воде (500 мл) и влейте эту смесь в рис.
  7. Залейте рис оставшейся водой (ещё примерно 500 мл) тонкой струйкой, чтобы не нарушить слои. Закройте форму крышкой и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов.
  8. Готовьте плов в течение часа, пока рис не станет мягким. Затем взрыхлите его ложкой или перемешайте и подавайте к столу.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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