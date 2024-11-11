Рассыпчатый плов в духовке на ужин без хлопот для тех, кто не хочет стоять у плиты

Плов в духовке — это простое и вкусное блюдо, которое не требует постоянного внимания и контроля со стороны повара. Оно идеально подходит для занятых людей, которые хотят быстро и качественно приготовить сытный ужин.

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Для приготовления плова в духовке вам понадобятся следующие ингредиенты:

500 г свинины;

500 г риса;

2 большие моркови;

1 луковица;

1 головка чеснока;

4 столовые ложки растительного масла;

2 столовые ложки базилика, куркумы, кориандра, перца, тмина, барбариса;

3 столовые ложки изюма (по желанию);

соль и перец по вкусу.

Приготовление

Нарежьте мясо крупными кусками, посолите и обжарьте его со всех сторон на подсолнечном масле. Нарежьте лук полукольцами, а морковь натрите на крупной тёрке. Переложите мясо в форму для запекания и выложите на него обжаренные овощи. Не перемешивайте! Промойте рис и очистите чеснок, раздавив каждый зубчик ладонью. Выложите рис на мясо и овощи ровным слоем, воткните в него чеснок и посыпьте барбарисом. Разведите соль и куркуму в кипящей воде (500 мл) и влейте эту смесь в рис. Залейте рис оставшейся водой (ещё примерно 500 мл) тонкой струйкой, чтобы не нарушить слои. Закройте форму крышкой и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Готовьте плов в течение часа, пока рис не станет мягким. Затем взрыхлите его ложкой или перемешайте и подавайте к столу.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

