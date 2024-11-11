Рассыпчатый плов в духовке на ужин без хлопот для тех, кто не хочет стоять у плиты
Плов в духовке — это простое и вкусное блюдо, которое не требует постоянного внимания и контроля со стороны повара. Оно идеально подходит для занятых людей, которые хотят быстро и качественно приготовить
сытный ужин.
Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, CC BY-SA 4.0
Для приготовления плова в духовке вам понадобятся
следующие ингредиенты:
500 г свинины;
500 г риса;
2 большие моркови;
1 луковица;
1 головка чеснока;
4 столовые ложки растительного масла;
2 столовые ложки базилика, куркумы, кориандра, перца, тмина, барбариса;
3 столовые ложки изюма (по желанию);
соль и перец по вкусу.
Приготовление
Нарежьте мясо крупными кусками, посолите и обжарьте его со всех сторон на подсолнечном масле.
Нарежьте лук полукольцами, а морковь натрите на крупной тёрке.
Переложите мясо в форму для запекания и выложите на него обжаренные овощи. Не перемешивайте!
Промойте рис и очистите чеснок, раздавив каждый зубчик ладонью.
Выложите рис на мясо и овощи ровным слоем, воткните в него чеснок и посыпьте барбарисом.
Разведите соль и куркуму в кипящей воде (500 мл) и влейте эту смесь в рис.
Залейте рис оставшейся водой (ещё примерно 500 мл) тонкой струйкой, чтобы не нарушить слои. Закройте форму крышкой и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов.
Готовьте плов в течение часа, пока рис не станет мягким. Затем взрыхлите его ложкой или перемешайте и подавайте к столу.
Уточнения
— блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия). Плов
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру