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Оставшийся лук может быть полезен: секрет хранения авокадо от эксперта

0:59
Еда

Остатки разрезанного лука не рекомендуется хранить в холодильнике: овощ быстро теряет витамины, сохнет, покрывается плесенью и впитывает посторонние запахи. Тем не менее, диетолог Лиза Афинская рассказала, что иногда оставленный в холодильнике лук может быть полезен — он помогает сохранить свежесть других продуктов.

Оставшийся лук может быть полезен: секрет хранения авокадо от эксперта
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Специалист поделилась простым лайфхаком в своем телеграм-канале: если поместить несколько кусочков разрезанного лука в контейнер с половинкой авокадо, это поможет фрукту сохранить зелёный цвет и предотвратит потемнение. Летучие масла, содержащиеся в луке, обладают антиоксидантными свойствами, благодаря которым авокадо не темнеет.

Для максимального эффекта рекомендуется оставить косточку в половинке авокадо. Плотно закройте контейнер с луком и авокадо, и уберите его в холодильник — так фрукт останется свежим на два-четыре дня.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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