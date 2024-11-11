Как начать утро с пользы для здоровья: советы по напиткам

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие люди начинают утро с чашечки крепкого чая или кофе, но существуют и другие полезные напитки, которые способны придать бодрость, улучшить настроение и укрепить здоровье.

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Эксперты рекомендуют начать утро с тёплой лимонной воды. Этот напиток не только освежает, но и снабжает организм витамином С, помогает нормализовать кислотно-щелочной баланс, укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение.

Еще один отличный утренний напиток — имбирный чай. Для его приготовления натрите небольшой кусочек имбиря на тёрке и залейте горячей водой. Через несколько минут согревающий и противовоспалительный "чай" будет готов. Имбирь известен своими целебными свойствами: он поддерживает иммунную систему и помогает в борьбе с лишним весом.

Полезна также вода с яблочным уксусом. Утренний стакан такой воды способствует нормализации пищеварения, поддерживает кислотно-щелочной баланс и улучшает метаболизм. Специалисты рекомендуют добавлять одну столовую ложку натурального яблочного уксуса на стакан воды, чтобы напиток приносил максимальную пользу.

Уточнения

Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).



