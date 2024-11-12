Кофе без кофеина: в чем польза декафа и для кого он особенно полезен

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Кофе без кофеина, или декаф, — отличный выбор для тех, кто чувствителен к кофеину, но не хочет отказываться от вкуса любимого напитка. Однако многие задаются вопросом: приносит ли декаф реальную пользу для здоровья?

Фото: commons.wikimedia.org by Julius Schorzman, CC BY-SA 2.0

Диетолог Лорен О'Коннор объясняет, что декаф производится из тех же кофейных зерен, что и обычный кофе. Процесс удаления кофеина происходит на этапе обработки, когда зерна ещё сырые. Это позволяет снизить содержание кофеина, сохранив при этом практически весь вкус и аромат.

Несмотря на пониженное содержание кофеина, декаф сохраняет полезные вещества, особенно полифенолы, которые обладают противовоспалительными свойствами. Эти соединения поддерживают здоровье сердца, помогают регулировать уровень холестерина и сахара в крови, что делает декаф ценным выбором для людей, заботящихся о своем здоровье.

Диетолог также отмечает, что декаф может быть особенно полезен тем, у кого кофеин вызывает неприятные симптомы, такие как расстройство желудка или нервозность. Она подчеркнула, что декаф позволяет наслаждаться кофе без негативного влияния кофеина.

Уточнения

Декаф — это кофе, из которого удалили кофеин с помощью специальных технологий.

