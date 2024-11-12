Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сати Казанова поделилась кадрами с новорождённой дочерью: истерически любим её
37-летняя Меган Фокс ждёт четвёртого ребёнка
Можно ли обрезать яблони в ноябре
Как сохранить семена до следующего сезона
Что заставило Римскую империю разделиться навсегда
Как сделать так, чтобы макияж выглядел идеально на фотографиях
Российский флаг на госномерах станет обязательным: подробности от Александра Хинштейна
Крупнейший производитель молока в России поднял цены на продукцию
Невролог Демьяновская назвала способы борьбы с хронической усталостью

Кофе без кофеина: в чем польза декафа и для кого он особенно полезен

1:16
Еда

Кофе без кофеина, или декаф, — отличный выбор для тех, кто чувствителен к кофеину, но не хочет отказываться от вкуса любимого напитка. Однако многие задаются вопросом: приносит ли декаф реальную пользу для здоровья?

Кофе без кофеина: в чем польза декафа и для кого он особенно полезен
Фото: commons.wikimedia.org by Julius Schorzman, CC BY-SA 2.0

Диетолог Лорен О'Коннор объясняет, что декаф производится из тех же кофейных зерен, что и обычный кофе. Процесс удаления кофеина происходит на этапе обработки, когда зерна ещё сырые. Это позволяет снизить содержание кофеина, сохранив при этом практически весь вкус и аромат.

Несмотря на пониженное содержание кофеина, декаф сохраняет полезные вещества, особенно полифенолы, которые обладают противовоспалительными свойствами. Эти соединения поддерживают здоровье сердца, помогают регулировать уровень холестерина и сахара в крови, что делает декаф ценным выбором для людей, заботящихся о своем здоровье.

Диетолог также отмечает, что декаф может быть особенно полезен тем, у кого кофеин вызывает неприятные симптомы, такие как расстройство желудка или нервозность. Она подчеркнула, что декаф позволяет наслаждаться кофе без негативного влияния кофеина.

Уточнения

Декаф — это кофе, из которого удалили кофеин с помощью специальных технологий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
"Люфтганза" хотела бы снова летать над Россией
Экономика и бизнес
"Люфтганза" хотела бы снова летать над Россией Аудио 
ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке
Авто
ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке Аудио 
Популярное
В Швейцарии удивлены: в России работают над пассажирскими сверхзвуковыми самолётами

Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.

В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot Дмитрий Плотников В Польше найден клад монет 16-17 веков на полмиллиона злотых Игорь Буккер Пенсне Чехова блестит на Международном театральном форуме Золотой Витязь Анжела Якубовская
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Последние материалы
Крупнейший производитель молока в России поднял цены на продукцию
Невролог Демьяновская назвала способы борьбы с хронической усталостью
Как этот новый район в Дохе может удивить туристов
Как животные помогают справляться с депрессией
Можно ли собаке плавать в пруду? Все за и против
Лучшие внедорожники для новичков по доступной цене
Имбирный чай принесёт пользу организму, если его готовить таким способом
Золото неожиданно дешевеет на фоне возвращения Трампа в Белый дом
Китай открывает новый минерал на Луне и редкий источник энергии
Вы не поверите! Как в досиликоновую эпоху киношники увеличивали грудь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.