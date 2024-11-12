Почему стоит пить каркаде: чай, который помогает при диабете и устраняет вздутие

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Лаура Парада рекомендует включить чай из гибискуса, или каркаде, в повседневный рацион. Этот яркий красный напиток богат полифенолами, которые способствуют защите организма от различных заболеваний и положительно влияют на общее здоровье.

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Регулярное употребление каркаде помогает также улучшить пищеварение. Он устраняет вздутие и газообразование, которые часто возникают после употребления продуктов, таких как капуста и бобовые. Диетологи отмечают, что чашка чая из гибискуса после таких блюд способствует комфортному пищеварению и помогает избежать неприятных ощущений.

Каркаде имеет еще одно уникальное свойство — он способствует снижению уровня глюкозы в крови, что делает его полезным для людей с диабетом. В одном из исследований, ученые разделили пациентов с диабетом на две группы: одна группа пила красный чай дважды в день, а вторая — черный. В итоге у пациентов, употреблявших каркаде, улучшился липидный профиль крови, что свидетельствует о положительном воздействии напитка на уровень сахара в крови.

Другие эксперты по питанию подтвердили, что каркаде действительно полезен при диабете, и также рекомендуют пить черный, зеленый, ромашковый и имбирный чаи для улучшения состояния. Диетолог Эрин Палински-Уэйд, однако, предупреждает, что диабетикам стоит избегать чаев с алоэ вера, ромашкой и пажитником, так как они могут взаимодействовать с лекарственными препаратами и повышать уровень глюкозы.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

