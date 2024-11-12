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Три секрета, чтобы борщ не стал оранжевым или бурым

1:25
Еда

Чтобы борщ получился не только наваристым, но и приобрел насыщенный рубиновый цвет, важно избегать некоторых распространенных ошибок. Эксперты рассказали, как правильно готовить борщ, чтобы он сохранил яркий оттенок, а не становился оранжевым или бурым.

Три секрета, чтобы борщ не стал оранжевым или бурым
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Первый секрет — правильное приготовление бульона. Его следует варить достаточно долго, чтобы добиться глубокого вкуса. Однако после добавления овощей, особенно свеклы, суп нельзя держать на сильном огне, иначе он потемнеет и потеряет прозрачность. Оптимально готовить борщ на медленном огне, чтобы сохранить цвет и яркость блюда.

Свеклу, главный ингредиент борща, не рекомендуется добавлять в бульон в сыром виде. Чтобы корнеплод сохранил насыщенный оттенок, его лучше обжарить отдельно от лука и моркови, добавив немного кислоты, например, уксуса, лимонного сока или томатной пасты.

Еще один способ придать борщу яркий цвет — это добавление свекольной вытяжки. Для этого сырую или вареную свеклу можно пропустить через соковыжималку и влить сок в бульон. 

Наконец, важно соблюдать правильный порядок добавления соли. Борщ нельзя солить сразу после добавления свеклы — лучше подождать, пока картофель полностью сварится, и только после этого добавить соль.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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