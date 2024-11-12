Что отличает натуральный творог от творожного продукта

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы получить максимальную пользу от творога, важно правильно выбрать продукт в магазине. Биотехнолог Елена Щетинина поделилась рекомендациями, на что обращать внимание при покупке творога и как оценить его качество.

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По словам эксперта, основным компонентом хорошего творога должно быть молоко. Это может быть цельное, нормализованное, восстановленное или обезжиренное молоко — любой из этих видов приемлем. На втором месте в составе должен находиться заквасочный компонент. В зависимости от сорта и жирности творога, для закваски могут использоваться сычужные ферменты или другие натуральные ингредиенты.

Как пояснила Щетинина, творог, содержащий заменители молочного жира, не является натуральным и относится к категории творожных продуктов. Такие заменители допустимы только в продуктах с пометкой "творожный продукт", а не в твороге.

Кроме состава, важную роль играет визуальная оценка творога. Цвет натурального творога может варьироваться от белого до слегка кремового с лёгким желтоватым оттенком, но всегда должен быть однородным. Также, небольшое количество сыворотки на поверхности — это вполне естественное явление и не говорит о снижении качества продукта.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки. Официально принято классифицировать творог, выработанный традиционным способом, по содержанию в нём жира.

