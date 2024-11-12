Какие продукты нельзя греть в микроволновке, чтобы избежать аварий

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Микроволновые печи стали незаменимым помощником на кухне: они позволяют не только быстро подогреть еду, но и приготовить полноценное блюдо. Однако важно помнить, что не все продукты подходят для приготовления в СВЧ-печи, и чрезмерное увлечение этой техникой может привести к неприятным последствиям. Некоторые продукты могут буквально взорваться при нагревании, испачкав внутреннюю камеру микроволновки или даже создавая риск возгорания. Эксперты напомнили, какие продукты лучше разогревать или готовить другим способом.

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Например, в микроволновку не стоит класть сосиски и сардельки в натуральной оболочке: она не пропускает пар, из-за чего изделия могут взорваться. Чтобы избежать таких инцидентов, лучше удалять оболочку перед нагреванием.

Не менее опасным может быть нагрев яиц в скорлупе. В микроволновке они легко перегреваются и могут взорваться с такой силой, что даже дверца печи не выдержит.

Также не рекомендуется сушить зелень, например, петрушку и укроп, в микроволновке. Из-за высокой температуры они быстро теряют влагу, и если передержать зелень хоть на пару секунд, она может воспламениться, что создаст риск для всего кухонного помещения.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



