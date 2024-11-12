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Какие продукты нельзя греть в микроволновке, чтобы избежать аварий

1:19
Еда

Микроволновые печи стали незаменимым помощником на кухне: они позволяют не только быстро подогреть еду, но и приготовить полноценное блюдо. Однако важно помнить, что не все продукты подходят для приготовления в СВЧ-печи, и чрезмерное увлечение этой техникой может привести к неприятным последствиям. Некоторые продукты могут буквально взорваться при нагревании, испачкав внутреннюю камеру микроволновки или даже создавая риск возгорания. Эксперты напомнили, какие продукты лучше разогревать или готовить другим способом.

Какие продукты нельзя греть в микроволновке, чтобы избежать аварий
Фото: commons.wikimedia. org by MichalPL, CC BY-SA 4.0

Например, в микроволновку не стоит класть сосиски и сардельки в натуральной оболочке: она не пропускает пар, из-за чего изделия могут взорваться. Чтобы избежать таких инцидентов, лучше удалять оболочку перед нагреванием.

Не менее опасным может быть нагрев яиц в скорлупе. В микроволновке они легко перегреваются и могут взорваться с такой силой, что даже дверца печи не выдержит.

Также не рекомендуется сушить зелень, например, петрушку и укроп, в микроволновке. Из-за высокой температуры они быстро теряют влагу, и если передержать зелень хоть на пару секунд, она может воспламениться, что создаст риск для всего кухонного помещения.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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