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Как сделать стручковую фасоль интереснее: рецепт с овощами и специями

2:01
Еда

Когда не хочется тратить много времени на гарнир для мяса или рыбы, стручковая фасоль становится идеальным решением. Этот продукт не только готовится быстро, но и прекрасно дополняет основные блюда. Однако вместо привычного отваривания или жарки, эксперты предлагают более интересный и насыщенный рецепт — тушеную фасоль с помидорами, луком и перцем.

Как сделать стручковую фасоль интереснее: рецепт с овощами и специями
Фото: Own work by Robert Kindermann aka RobertK, CC BY-SA 2.5

Для приготовления этого гарнира возьмите 300 г стручковой фасоли, 400 г помидоров, 300 г сладкого перца, одну луковицу, пару зубчиков чеснока, немного растительного масла для обжаривания, зелень, а также соль и перец по вкусу.

Начните с подготовки фасоли: нарежьте её небольшими кусочками и отварите до полуготовности (примерно 3-5 минут). После варки откиньте её на дуршлаг и обдайте кипятком — это сохранит яркий цвет и свежий вид.

Пока фасоль отцеживается, займитесь овощами. Лук и чеснок мелко нарежьте, а сладкий перец нарежьте кубиками. Разогрейте растительное масло на сковороде, обжарьте лук, чеснок и перец до мягкости, затем добавьте к ним фасоль. Старайтесь не передерживать овощи — они должны остаться слегка хрустящими, что придаст гарниру приятную текстуру.

Чтобы приготовить томатное пюре, окуните помидоры в кипяток на 1-2 минуты, чтобы легко снять кожицу, а затем измельчите их в блендере до состояния однородного пюре. Добавьте томатное пюре к овощам, посолите, поперчите по вкусу и тушите под крышкой на среднем огне, пока все ингредиенты не пропитаются ароматами друг друга.

Готовый гарнир получается нежным, слегка кисловатым от томатов и ароматным благодаря чесноку. Особенное преимущество этого блюда — его можно подавать как в горячем, так и в охлаждённом виде.

Уточнения

Гарни́р — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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