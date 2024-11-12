Сезонные продукты ноября: как поддержать иммунитет в холодные дни

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Сезонные продукты традиционно считаются самыми полезными для здоровья, и даже в ноябре можно найти много свежих плодов, которые поддержат иммунитет в холодное время года. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют добавлять в рацион овощи, фрукты и корнеплоды, доступные именно в этом месяце.

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В ноябре особенно полезно включить в меню кабачки, тыкву, помидоры, лук, чеснок, стручковую фасоль, топинамбур и даже огурцы. Эти овощи богаты витаминами и микроэлементами, необходимыми для поддержания защитных сил организма.

Не стоит забывать и о корнеплодах. Картофель, батат, пастернак, свекла, морковь, редька и брюква — настоящие источники полезных веществ, которые помогают организму справляться с осенней сыростью и холодом.

Для сладости и энергии специалисты рекомендуют обратить внимание на сезонные фрукты. В это время созревают гранаты, хурма, цитрусовые, яблоки, груши, сливы, а также фейхоа, клюква и инжир. Эти плоды насыщены антиоксидантами и помогут укрепить здоровье в осенне-зимний период.

По мнению экспертов, сезонные продукты содержат максимум витаминов, минералов и антиоксидантов, что принесет большую пользу организму в условиях холодов и темного времени года.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).



