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Молоко — напиток здоровья или скрытая угроза для сосудов

1:34
Еда

Молоко, давно считавшееся полезным напитком, может представлять скрытую угрозу для здоровья сердца и сосудов. К такому выводу пришли шведские ученые, проанализировав данные исследования, в котором приняли участие 100 тысяч человек, включая как мужчин, так и женщин. Результаты показали, что ежедневное употребление более 300 мл молока повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, в частности, риска развития ишемической болезни сердца. Для мужчин же подобной взаимосвязи замечено не было, как сообщила эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале.

Молоко — напиток здоровья или скрытая угроза для сосудов
Фото: commons.wikimedia.org by Couleur, PDM

Интересно, что негативное влияние молока на здоровье сердца не зависит от его жирности: даже обезжиренное молоко может представлять опасность при чрезмерном потреблении. Ученые также обратили внимание на дополнительные факторы: женщины, пьющие молоко в больших объемах, часто злоупотребляли калориями и красным мясом, а их индекс массы тела был выше среднего, что может усугублять риски.

Врач Зухра Павлова призвала женщин сократить потребление молока и обратила внимание на полезные альтернативы. Она рекомендует обратить внимание на кисломолочные продукты, такие как творог, йогурт и простокваша. В ходе исследования оказалось, что их потребление не оказывало негативного влияния на здоровье сердца и сосудов, в отличие от цельного молока.

Уточнения

Кровено́сные сосу́ды — эластичные трубчатые образования в теле человека, животных, по которым силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму: к органам и тканям по артериям, артериолам, капиллярам, и от них к сердцу — по венулам и венам.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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