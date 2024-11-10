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Что купить на Новый год заранее, чтобы не тратить часы на готовку

2:34
Еда

Когда возникает необходимость в быстрой подготовке новогоднего стола после рабочего дня, поможет список из 20 продуктов, которые можно приобрести заранее и использовать для праздничного застолья.

Эти продукты долго хранятся, мало привлекают внимание домочадцев и позволяют оперативно приготовить полноценное меню. Всё, что останется докупить в день праздника, — бутылка шампанского и пара килограммов мандаринов.

  • Белый репчатый лук, этот лук сладкий и сочный, подходит как для салатов, так и для жарки. В отличие от красного и желтого лука, его можно использовать сразу, без ошпаривания.
  • Филе куриной грудки, каждое филе лучше заморозить отдельно, чтобы в нужный момент достать необходимое количество. Быстро готовится, если варить прямо из заморозки.
  • Зеленый горошек, рекомендуется выбирать французский, венгерский или американский. Горошек — основа множества праздничных блюд.
  • Твердый сыр, лучше всего запастись пармезаном или чеддером для салатов и закусок.
  • Протертая мякоть томатов, универсальный ингредиент для соусов, запеканок и блюд с морепродуктами.
  • Консервированная смесь для "Оливье", существенно экономит время на приготовление классического салата.
  • Сливки 33%, легко превращаются в соус для основного блюда.
  • Замороженная смесь морепродуктов, для быстрого и изысканного блюда.
  • Кедровые орешки, универсальная добавка к салатам и основным блюдам.
  • Яйца, незаменимы для салатов, закусок и основного меню.
  • Икра, создает праздничный акцент, подходит как для закусок, так и для салатов.
  • Маринованные огурцы, важно выбирать качественные и не съесть раньше времени.
  • Оливки, добавляют средиземноморские нотки. Можно заменить каперсами.
  • Сливочное масло, необходимый ингредиент для закусок и соусов.
  • Стейки лосося, легко готовятся в любом виде и всегда уместны на новогоднем столе.
  • Лимоны, универсальны для соусов и напитков.
  • Чеснок, обогащает вкус блюд и служит важным компонентом итальянских закусок.
  • Очень горький шоколад, отлично подходит для десертов и соусов.
  • Большая пачка ванильного мороженого, быстрый и легкий десерт.
  • Литровая бутылка водки, охлажденная водка к месту на любом празднике.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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