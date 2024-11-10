Что купить на Новый год заранее, чтобы не тратить часы на готовку

2:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда возникает необходимость в быстрой подготовке новогоднего стола после рабочего дня, поможет список из 20 продуктов, которые можно приобрести заранее и использовать для праздничного застолья.

Эти продукты долго хранятся, мало привлекают внимание домочадцев и позволяют оперативно приготовить полноценное меню. Всё, что останется докупить в день праздника, — бутылка шампанского и пара килограммов мандаринов.

Белый репчатый лук, этот лук сладкий и сочный, подходит как для салатов, так и для жарки. В отличие от красного и желтого лука, его можно использовать сразу, без ошпаривания.

Филе куриной грудки, каждое филе лучше заморозить отдельно, чтобы в нужный момент достать необходимое количество. Быстро готовится, если варить прямо из заморозки.

Зеленый горошек, рекомендуется выбирать французский, венгерский или американский. Горошек — основа множества праздничных блюд.

Твердый сыр, лучше всего запастись пармезаном или чеддером для салатов и закусок.

Протертая мякоть томатов, универсальный ингредиент для соусов, запеканок и блюд с морепродуктами.

Консервированная смесь для "Оливье", существенно экономит время на приготовление классического салата.

Сливки 33%, легко превращаются в соус для основного блюда.

Замороженная смесь морепродуктов, для быстрого и изысканного блюда.

Кедровые орешки, универсальная добавка к салатам и основным блюдам.

Яйца, незаменимы для салатов, закусок и основного меню.

Икра, создает праздничный акцент, подходит как для закусок, так и для салатов.

Маринованные огурцы, важно выбирать качественные и не съесть раньше времени.

Оливки, добавляют средиземноморские нотки. Можно заменить каперсами.

Сливочное масло, необходимый ингредиент для закусок и соусов.

Стейки лосося, легко готовятся в любом виде и всегда уместны на новогоднем столе.

Лимоны, универсальны для соусов и напитков.

Чеснок, обогащает вкус блюд и служит важным компонентом итальянских закусок.

Очень горький шоколад, отлично подходит для десертов и соусов.

Большая пачка ванильного мороженого, быстрый и легкий десерт.

Литровая бутылка водки, охлажденная водка к месту на любом празднике.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

